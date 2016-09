Eine 80-jährige Frau ist in Blankenheim an der Straße von ihrem Eiermann überfahren worden. Die Seniorin starb am Dienstag noch an der Unfallstelle, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Der 47-jährige Fahrer war mit seinem Transporter, in dem er Eier geladen hatte, gegen Mittag auf seiner festen Route im Ort unterwegs. Nachdem er am Straßenrand gehalten hatte und kein Kunde mehr zu sehen war, setzte er mit offener Kofferraumklappe zurück und übersah dabei die 80-Jährige. (red/dpa)