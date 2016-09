Gegen lokalen Starkregen machtlos

Kreis Euskirchen/Kessenich (pg). Wenn ein Tiefdruckgebiet naht und die Meteorologen Unwetter mit starken Regenfällen ankündigen, gehen die Mitarbeiter beim Erftverband in Alarmstellung. Denn schnell treten dann die Bäche über ihre Ufer und das Wasser sucht sich eigene Wege - sehr zum Leidwesen von Hausbesitzern, die mit überfluteten Kellern zu kämpfen haben. In den vergangenen Jahren hat der Erftverband jedoch viel für den Hochwasserschutz getan. Dies war eines der Themen, über die Vorstand Norbert Engelhardt und Dr. Bernd Bucher, Bereichsleiter Gewässer, während der Jahrespressekonferenz im Gruppenklärwerk in Kessenich des Erftverbandes berichteten.

Regenrückhaltebecken, Entlastungen für die Kanalisation, Renaturierungen - der Erftverband ergreift verschiedene Maßnahmen, um gegen Starkregen und Hochwasser gerüstet zu sein. Der Verband hat ein Hochwasserwarnsystem, mittels dessen die Mitarbeiter vorgewarnt werden können. Auf dieses System haben auch Einsatzkräfte wie die Feuerwehr Zugriff.

Doch wenn es sich um lokal stark begrenzte Ereignisse handelt, wie zuletzt bei dem anhaltenden Tief Anfang Juni, ist auch der Erftverband machtlos. "Gegen kleinräumige Ereignisse ist kein Kraut gewachsen", sagte Bucher. So kann es dann passieren, dass Mechernich-Weyer überschwemmt wird, wenige Kilometer entfernt jedoch nichts passiert.

Grundsätzlich zeigte sich Engelhardt jedoch mit den bisherigen Maßnahmen im Bereich Hochwasserschutz zufrieden. Dies zeigte sich auch beim Hochwasser im April kurz nach Ostern. "Mit diesen Größenereignissen können wir umgehen", meinte Engelhardt.

Aber auch die Qualität der Gewässer ist beim Erftverband ein großes Thema. Im Oberlauf von Erft und Veybach sei die Qualität beispielsweise sehr gut, meinte Norbert Engelhardt. Anhand der Zahl und Vielfalt von wirbellosen Kleinlebewesen überprüfen die Biologen des Verbandes die Qualität des Wassers. Die Tiere sind also Indikatoren, wie gut das Wasser ist. Die Renaturierung spielt dabei eine große Rolle, wie am Beispiel der Erft zu sehen ist. Ziel ist es, die Erft wieder in ein naturnahes Gewässer zu verwandeln. "Der Fortschritt zeichnet sich ab", meinte Engelhardt.

Zurzeit laufen die Planungen und Abstimmungen mit der Stadt, denn die Flächen befinden sich im städtischen Eigentum. Nach den Genehmigungsverfahren kann vielleicht schon 2017 mit der Umsetzung begonnen werden. Bis 2045 soll die Erft bis zum Rheinzufluss umgestaltet sein, so sieht es das Perspektivkonzept des Verbandes vor. "Wir wollen vom Kanal wegkommen", betonte Engelhardt. Auen sollen wieder geschaffen werden, was nicht nur schön aussieht, sondern für die Entwicklung der Tier- und Pflanzenwelt aber auch für den Hochwasserschutz wichtig ist.

Über einen neuen Bewohner freut sich der Erftverband besonders: Der Biber ist wieder da. "Wir beobachten dies mit Freude", meinte Vorstand Engelhardt, denn dies zeige, dass die Gewässer wieder von den Tieren angenommen würden.

Auch für den Bereich Abwasser gibt es langjährige Planungen. Die Zahl der Kläranlagen - zurzeit sind es 37 - soll auf etwa 20 verringert werden. Bis 2025 ist vorgesehen, die Anlagentechnik zu optimieren, Kläranlagen zusammenzulegen, einige stillzulegen und vermehrt eigenen Strom herzustellen, um autark von externen Anbietern zu werden. Dazu wird der Klärschlamm benutzt. Im Durchschnitt hat der Verband inzwischen einen Stromdeckungsgrad von 33 Prozent. Dieser Anteil soll in den kommenden Jahren weiter gesteigert werden.

Rund 70 Millionen Euro werden jährlich investiert, um beispielsweise alte Anlagen zu sanieren, Kläranlagen auf den neuesten Stand zu bringen oder um den Hochwasserschutz zu verbessern.

Zurzeit ist der Erftverband in Zülpich dabei, an der Römerallee einen Regenwasserkanal auf einer Länge von 210 Metern auszutauschen sowie Hausanschlüsse zu sanieren. Bis zum Ende dieses Jahres sollen die Arbeiten abgeschlossen sein; die Kosten betragen hierfür rund 1,5 Millionen Euro.

In Kürze beginnt der Verband als Betreiber der Zülpicher Kanalisation mit der Kanalsanierung in Füssenich und Geich. Erneuert und repariert werden sowohl Hauptkanäle als auch Hausanschlüsse und Anschlussstellen. Rund 4,5 Millionen Euro investiert der Verband in die Sanierung. Die Arbeiten werden insgesamt rund zwei Jahre dauern. Vor Beginn der Arbeiten in den einzelnen Straßen werden die Anwohner jeweils noch einmal gesondert informiert.