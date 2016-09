Dienst aus Liebe zum Leben

Nettersheim (bp). Mit einer Andacht und einem Festakt im Naturzentrum in Nettersheim feierte der Johanniter-Ortsverband Euskirchen jetzt sein 15-jähriges Bestehen. Johanniter-Regionalvorstand Jürgen Vogel begrüßte Gäste aus Politik und Kommune und lobte die hervorragende Zusammenarbeit mit der Gemeinde Nettersheim.

Im Anschluss wurde ein Rückblick auf die Geschichte des Ortsverbands geworfen. Der wurde am 16. Juni 2001 im damaligen Jugendzentrum "Mobile" in Euskirchen-Stotzheim mit acht Mitgliedern gegründet. Als Geschenk zum 15-jährigen Jubiläum überreichte Vogel eine neue Absaugpumpe, die der Ortsverband zur Aufrüstung seines Fahrzeuges dringend benötigte.

Im Verlauf der Veranstaltung folgte dann die Verabschiedung des Ortsbeauftragten Heinz Wolke, der aus beruflichen Gründen sein Engagement aufgeben muss. Abschließend zeichnete Johanniter-Vorstand Günther Krupp Helferinnen und Helfer aus, die sich besonders für den Verband einsetzen. So erhielten Corinna Heß und Kevin Reiferscheid ein Leistungsabzeichen in Bronze für mindestens dreijährige Mitgliedschaft und mindestens eintausend Dienststunden. Elvira Gossen, Eveline Reinke, Sabine Wielpütz und Karl-Josef Völler wurden für mindestens fünfjährige Mitgliedschaft und mindestens 2000 Dienststunden mit Silber ausgezeichnet. Und schließlich ehrte der Vorstand die Ortsverbandsmitglieder Silvia Mostert-Reiferscheid, Markus Mostert, Gisela Völler und Heinz Wolke mit dem Ehrenzeichen in Gold für mindestens achtjährige Mitgliedschaft und mindestens 4000 Dienststunden).

Eine Sonderauszeichnung erhielt der Nettersheimer Bürgermeister Wilfried Pracht: Er bekam von den Johannitern eine Ehrennadel in Silber überreicht. Sie dankten ihm damit für sein langjähriges Engagement für die Hilfsorganisation und dafür, dass er dem Ortsverband in Nettersheim-Buir 2015 eine neue Heimat vermittelt hatte.

Auf dem Außengelände hatten die Johanniter nach dem Festakt für Unterhaltung gesorgt: Es gab eine Fahrzeugausstellung, ein Sanitätszelt, eine Übung zur Herz-Lungen-Wiederbelebung, Kinderprogramm und eine Rettungsübung. Absolutes Highlight für die Besucher war aber die spektakuläre Landung des Johanniter-Rettungshubschraubers. Dieser kam für eineinhalb Stunden extra vom Nürburgring herüber und gab allen Gästen Gelegenheit, sich über die beeindruckende und wichtige Rettungsarbeit der Johanniter zu informieren.

Aktuell hat der Johanniter-Ortsverband Euskirchen 41 Mitglieder zwischen 16 und 75 Jahren. Sie engagieren sich in der Erste-Hilfe-Ausbildung und im Sanitätsdienst. Als nächstes Projekt wollen die Johanniter eine ehrenamtlich geführte Kleiderkammer in Roderath anbieten und eine Fahrradstaffel für die Region aufbauen.