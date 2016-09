Ein Vorbild dank seiner Vorbilder

Ali-Mert Öner wurde in Berlin geboren und kam im Alter von vier Jahren nach Euskirchen. Die Familie des Deutschtürken lebt in dritter Generation in Deutschland.

Euskirchen (bp). Unter dem Namen "Beste Integration", kurz "BINGO", hat der Jugendmigrationsdienst Euskirchen (JMD) ein Projekt gestartet, dessen Ziel die bessere Integration von Migrantinnen und Migranten im Alter zwischen 12 und 27 Jahren ist. Mit Unterstützung erfolgreich etablierter Migranten, den so genannten Vorbildern, sollen junge Migranten dazu angeregt werden, diesen nachzueifern und ihre Zukunft selbstbestimmt und aktiv zu gestalten. Schirmherrin des "BINGO"-Projektes ist die Fußball-Europa- und Weltmeisterin und jetzige DFB-Trainerin Bettina Wiegmann. Das dreijährige Jugendprojekt wird mit Mitteln des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert. Im Rahmen der Kampagne "Integration geht uns alle an" möchte der Blickpunkt am Sonntag in loser Folge einige "Vorbilder" vorstellen - zum Beispiel Ali-Mert Öner (19) aus der Türkei.

Ali-Mert ist Deutschtürke dritter Generation. Sein Großvater kam 1982 mit seiner Frau und den Kindern aus dem ostanatolischen Malatya in der Türkei nach Euskirchen und fand in einer Fabrik Arbeit. Alis Vater war 16 Jahre alt, als er nach Deutschland kam und ging zunächst zur Schule. Nach der Fachoberschulreife machte er eine technische Ausbildung. Als er im Radio hörte, dass in Berlin Menschen mit Migrationshintergrund bei der Polizei gesucht werden, bewarb er sich und schaffte die Polizeiprüfung - ein großer Schritt für ihn.

Ali-Mert wird in Berlin geboren. Als er vier ist, zieht die Familie zurück nach Euskirchen, wo Ali aufwächst. Ein wichtiger Bezugspunkt ist die Moscheegemeinde, die vor allem auch ein Treffpunkt mit befreundeten Familien ist. Dort hat er viele Freundschaften geschlossen und fühlt sich beheimatet. Heimat und Zugehörigkeit sind eine Herausforderung für ihn: "Ich bin in zwei Kulturen aufgewachsen. In Deutschland bin ich der Türke und in der Türkei der Deutsche. Meine Bekannten in der Türkei merken, dass ich einen Akzent habe, wenn ich Türkisch spreche, und dass ich die neuesten Worte nicht kenne. Hier bin ich auf Grund meines Aussehens auffällig. Ich wünsche mir einfach, selbstverständlich dazuzugehören."

Ali fühlt sich in Deutschland sehr wohl und schätzt die Vielfalt der Menschen. Als Vorbild macht er sich für Integration und Begegnung stark, um der Angst vor dem Fremden entgegenzuwirken. Denn diese Angst sieht er im Angesicht der aktuellen Zuwanderung von Menschen aus Krisenregionen wachsen.

Vorbilder waren für ihn vor allem sein Vater und ehrenamtliche Nachhilfelehrer: Der berufliche Werdegang seines Vaters hat ihm Perspektiven und Möglichkeiten aufgezeigt. Die pensionierten Lehrer, die ihm Nachhilfe gaben, haben ihn immer wieder motiviert, Perspektiven aufgezeigt und wenn nötig ermahnt, sich in der Schule Mühe zu geben anstatt den Klassenclown zu spielen.

Diese Unterstützung schätzt Ali-Mert, weil er weiß, dass viele Eltern ihre Kinder in der Schule oder bei der Berufswahl nicht unterstützen können, zum Beispiel weil sie die Möglichkeiten nicht kennen oder einfach die Sprache nicht beherrschen. Gleichzeitig ist ihm bewusst, dass er seine eigene Wahl treffen muss. "Es bringt ja auch nichts, wenn ich einfach das tue, was jemand mir vorschlägt und ich es selber gar nicht will."

Seine beruflichen Ziele prägt der Wunsch mit Menschen zu arbeiten, die Gesellschaft mit zu gestalten und dafür Anerkennung zu erfahren: Nach seinem Abitur hat er verschiedene Praktika im Sozial- und Gesundheitswesen gemacht und sich nun für ein Studium der Sozialen Arbeit entschieden, um später vielleicht in der Suchthilfe oder in der Arbeit mit Menschen mit Behinderung tätig werden zu können.

In die Moscheegemeinde geht er heute noch, um sich mit Gleichaltrigen, die ähnlich aufgewachsen sind, über den Glauben und über Werte auszutauschen. Das sei ihm als Orientierung wichtig, um sich in einer Gesellschaft, in der viele Lebenswege möglich sind, zu entscheiden. Für Fragen zum Islam ist er offen, sieht jedoch keinen Rechtfertigungsdruck für seinen Glauben. Denn für ihn ist insbesondere klar: Terror hat keine Religion. Schwieriger sei da die Entscheidung, ob er bei der Fußball-EM für die Türkei oder für Deutschland mitfiebert...

Mehr über das Bingo-Projekt unter www.kja-bonn.de und www.facebook.com/BINGO.BesteIntegration.