Ferienaktion für Leseratten

Euskirchen (tor). Ab sofort können sich lesebegeisterte Mädchen und Jungen wieder beim "Sommerleseclub" der Stadtbibliothek Euskirchen anmelden. "Läuft bei Dir" - mit diesem Motto geht der "Sommerleseclub" (SLC) in die nächste Runde, und auch die Stadtbibliothek Euskirchen ist wieder dabei - in diesem Jahr bereits zum elften Mal.

Der SLC richtet sich an alle Kinder, die nach den Sommerferien auf eine weiterführende Schule gehen. Für Grundschüler gibt es wieder den "Juniorleseclub" (JLC), der unter dem Motto "Stürz Dich auf die Bücherstapel" steht. Für alle Teilnehmer gilt: Wer in den Ferien mindestens drei Bücher aus dem SLC- und JLC-Angebot der Bibliothek liest, darf an der großen Abschlussparty teilnehmen und sich über Urkunde und Geschenk freuen. Vorausgesetzt er (oder sie) kann bei der Rückgabe den Inhalt des gelesenen Buches erzählen und Fragen dazu beantworten. Dafür gibt es dann einen Eintrag ins Leselogbuch.

Auf der großen Abschlussparty gibt es dann ein Zertifikat, mit dem die erfolgreiche Teilnahme am SLC beziehungsweise JLC bescheinigt wird. Und wer das Zertifikat seinem Deutschlehrer vorlegt, bekommt außerdem einen entsprechenden Eintrag auf dem nächsten Halbjahreszeugnis.

Mit dieser Ferienaktion soll die Lesekompetenz von Kindern und Jugendlichen gefördert werden, denn wer viel liest, der kann besser sprechen und verstehen. Den Startschuss für den diesjährigen "Sommerleseclub" in Euskirchen gab der Erste Beigeordnete Johannes Winckler in der Stadtbibliothek im Kulturhof. Dort wurden die Fünftklässler der Gesamtschule Euskirchen von und Krimiautor und Verleger Ralf Kramp zur Teilnahme am Sommerleseclub animiert. Kramp las den Kindern aus seinem neuen Krimi "Dem Vulkan-Magier auf der Spur" vor und erzählte ihnen, dass er als Jugendlicher auch viel gelesen habe und ihm das heute beim Schreiben hilfreich sei. "Hobbys sind wichtig", so Kramp. "Ob Lesen, Malen oder Sport - jeder hat seine Stärken."

Ab sofort können sich interessierte Mädchen und Jungen für SLC und JLC anmelden - und zwar entweder in der Stadtbibliothek oder aber im Internet unter www.sommerleseclub.de. Auch die Buchausleihe ist bereits möglich. Die Teilnahme an der Sommerferienaktion ist kostenlos. Eine Mitgliedschaft bei der Stadtbibliothek Euskirchen ist nicht notwendig.