Kulturhäppchen im 20-Minuten-Takt

Euskirchen (tor). Es ist ein kleines Jubiläum, das am 17. September begangen wird: An jenem Tag, einem Samstag, findet die mittlerweile zehnte Auflage der "Euskirchener Kulturnacht" statt. "Auf dieses Jubiläum bin ich schon ein wenig stolz", sagte Bürgermeister Dr. Uwe Friedl jetzt, als er zusammen mit Jürgen Huthmacher, den Leiter des Fachbereiches Kultur bei der Stadt Euskirchen, das diesjährige Programm vorstellte. Nicht nur, weil die Idee für die Kulturnacht gewissermaßen "auf seinem Mist" gewachsen ist, sondern auch, weil die Veranstaltung von Anfang an gut angenommen wurde.

Tatsächlich, so Friedl, sei die ursprüngliche Überlegung gewesen, die Kulturnacht nur alle zwei Jahre auszurichten, "aber wegen der positiven Resonanz nach der Premiere haben wir beschlossen, sie jedes Jahr durchzuführen."

Der Erfolg gibt den Organisatoren recht. Denn seit der ersten Ausgabe sind die Besucherzahlen stetig gestiegen. Bei der Premiere im Jahr 2007 kamen rund 800 Besucher, mittlerweile sind es stets um die 1500. "Wenn wir diese Zahl auch dieses Jahr wieder erreichen, bin ich sehr zufrieden", sagt der Bürgermeister.

Die Chancen stehen nicht allzu schlecht, denn auch die "10. Euskirchener Kulturnacht" bietet einmal mehr kulturelle Unterhaltung für jeden Geschmack. Die Besucher der diesjährigen "Euskirchener Kulturnacht" dürfen sich wieder auf ein abwechslungsreiches Programm freuen, das wie gewohnt in 20-minütigen Häppchen serviert wird. 27 verschiedene Künstler und Ensembles präsentieren auf 15 Bühnen in der Euskirchener Innenstadt Auszüge aus ihren aktuellen Programmen. Im Anschluss haben die Besucher weitere 20 Minuten Zeit, um die Spielstätte zu wechseln und sich das nächste Kulturhäppchen servieren zu lassen.

Das Programm ist teils hochkarätig besetzt: Im Alten Rathaus etwa wird mit dem Duo "Blömer // Tillack" der letztjährige Gewinner des Euskirchener Kleinkunstpreises mit seinem Programm "Absurdes hinterm Tuch" zu sehen sein. Atze Bauer, der im Caritas-Jugendzentrum "Jugendvilla" auftritt, ist den Euskirchenern ebenfalls durch seine Teilnahme am Euskirchener Kleinkunstpreises im vorigen Jahr bekannt. Den Schauspieler und Komiker Markus Majowski dürften viele Menschen aus der TV-Comedyserie "Die Dreisten Drei" und/oder als den freundlichen Verkäufer T. Neumann aus der früheren Werbespots der Deutschen Telekom kennen. Majowski wird in den Räumen der Freien Christengemeinde auftreten.

Nicht minder unterhaltsam dürften die Auftritte von Eva Aibazova und dem Duo "Drauf & Dran" werden: Eva Aibazova präsentiert im Kulturhof mit Sand eine malerische Weltreise; das Jonglier-Duo "Drauf & Dran" zeigt im Saal des City-Forums eine Mischung aus Zirkusartistik, groovender Musik und visuellem Humor.

Um 19 Uhr fällt am 17. September an sämtlichen Spielstätten der Startschuss. Das Programm konzentriert sich auch diesmal wieder auf die Euskirchener Innenstadt, so dass die einzelnen Spielstätten bequem zu Fuß oder mit dem Fahrrad erreicht werden können. Im Idealfall können demnach bis Mitternacht bis zu acht verschiedene Programmpunkte besucht werden. Zwölf Spielstätten sind barrierefrei erreichbar, an fünf wird eine Übersetzung in Gebärdensprache angeboten.

Die Eintrittsbändchen für die "10. Euskirchener Kulturnacht" sind ab sofort in der Stadtbibliothek, bei Galeria Kaufhof, im SVE-Servicecenter sowie beim Wochenspiegel erhältlich. Sie kosten 15 Euro im Vorverkauf oder 18 Euro an der Abendkasse in jeder Spielstätte. Für Jugendliche unter 18 Jahren ist der Eintritt (bei Vorlage des Personalausweises) frei, ebenso für Inhaber des EU-Passes. Letztere müssen sich ihr Eintrittsbändchen jedoch in der Vorverkaufszeit vormittags im Kulturhof (Raum 2.5) abholen.

Weitere Informationen und das aktuelle Programm der "10. Euskirchener Kulturnacht" gibt es im Internet unter www.euskirchener-kulturnacht.de.