Kleiner Riese darf bleiben

Zülpich (bp). "Nach der Landesgartenschau werden der kleine Indemann, die Bänke und Schautafeln eine neue Heimat im rekultivierten Naherholungsgebiet im rheinischen Revier finden", hieß es vor zwei Jahren in einer Zeitschrift von RWE Power. "Diese Kriterien sind am Zülpicher See wahrlich erfüllt. Bekanntlich sind der See und seine grüne Umgebung die Hinterlassenschaft eines früheren Braunkohlentagebaus", meinte Zülpichs Bürgermeister Ulf Hürtgen. Und deshalb bleibt der kleine Indemann jetzt auf Dauer im Gartenschaupark am See: RWE, ein Hauptsponsor der Landesgartenschau 2014, stiftet die sechs Meter hohe Stahlgitterfigur den Zülpichern.

Die Figur ist eine maßstabsgetreue Kopie des großen Indemanns, der sich seit 2008 mit rund 36 Metern Höhe über dem Tagebau Inden bei Eschweiler erhebt. Drei weitere, kleinere Exemplare stehen in Aldenhoven, Inden und Langerwehe, also ebenfalls in der Region. "Das Zülpicher Familienmitglied ist damit ein Botschafter unseres Projekts Indeland, mit dem wir den Strukturwandel in der von der Braunkohle geprägten Region westlich und nördlich von Düren vorantreiben", erklärte Jens Bröker, Geschäftsführer der Entwicklungsgesellschaft indeland.

"RWE Power wird noch bis Mitte dieses Jahrhunderts Braunkohle in der Region fördern. Wir bleiben den Kommunen und den Menschen der Region damit langfristig verbunden und stärken damit die heutige und zukünftige Wirtschaftsstruktur. Der von unseren Azubis gefertigte kleine Indemann ist ein sichtbares Zeichen unserer Verbundenheit", ergänzte Michael Eyll-Vetter vom Unternehmen RWE Power.

Der Zülpicher Indemann wurde Anfang 2014 als eine Attraktion der Landesgartenschau errichtet. Auszubildende des Bergbauunternehmens hatten ihn aus verzinktem Stahl und Gitterrosten gefertigt. Er wiegt rund vier Tonnen und steht auf einem 40 Zentimeter starken Betonfundament.