Sie hinterlässt eine große Lücke

Zülpich-Ülpenich (tom). Ursula Valder-Krüll genoss ihr großes Abschiedsfest sichtlich. In manchen Momenten merkte man der scheidenden Leiterin der Grundschule in Ülpenich aber auch an, das ein großer Lebensabschnitt zu Ende geht. Dementsprechend war auch die Stimmung bei den Kollegen der 63-jährigen gebürtigen Euskirchenerin. "So eine wie sie werden wir wohl nicht mehr finden. Die Lücke, die sie hinterlässt, wird sehr groß sein", sagte Lehrerin Jutta Sina.

Ursula Valder-Krüll leitete 13 Jahre lang die Ülpenicher Grundschule und wurde nun mit einem bunten Programm von Schülern und Kollegen in den Ruhestand verabschiedet. So ganz weg ist Valder-Krüll aber noch nicht. "Ich habe noch fünf Tage vor mir, und die werde ich, genau wie die ganzen Jahre als Lehrerin zuvor, sehr genießen", sagte die sichtlich gerührte Schulleitern. Diese fünf Tage sind mittlerweile auch vorbei. Am gestrigen Freitag hatte sie endgültig ihren letzten Schultag.

Sie wolle die freie Zeit künftig mit Dingen verbringen, die ihr einfach Spaß machen. Sie freue sich vor allem auf mehr Zeit mit ihren drei Enkeln und zum Wandern und Fahrradfahren mit ihrem Mann, sagte Ursula Valder-Krüll.

Die Kollegen und Schüler hatten sich zur Verabschiedung 26 verschiedene Programmpunkte ausgedacht - für jeden Buchstaben im Alphabet einen. Und so verabschiedete sich das Team der Offenen Ganztagsschule von der Schulleiterin mit einem selbst geschriebenen Lied zur Melodie von "Über den Wolken". Die Lehrerkollegen hatten den Text von ABBAs " Waterloo" umgeschrieben. Aus Waterloo wurde so mal ganz schnell "P - wie Pension". Die Schüler konnten sich ihren Ausführungen nach sehr gut vorstellen, dass sich Valder-Krüll für ihre Rente in der "Schule für den Ruhestand" anmeldet und dort die Arbeitsblätter der Schüler im "siebten Himmel" verteilt.

Eine Nachfolgerin gibt es laut Bürgermeister Ulf Hürtgen noch nicht. Aber man sei sehr bemüht, eine neue Leitung zu finden. Ansonsten werde die Schule nach den Ferien kommissarisch geführt.