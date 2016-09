Bewegte und schwimmende Schule

Zülpich-Bürvenich (epa). "Ich weiß nicht, wie ihr das macht, aber ihr macht das sehr gut - Jahr für räumt ihr einen Preis ab!" Mit diesen Worten lobte Udo Becker, Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse Euskirchen (KSK) jetzt die Schüler der Bürvenicher Förderschule Stephanusschule. Bereits zum vierten Mal in Folge und zum fünften Mal überhaupt zeichnete der Sparkassenchef die Heranwachsenden dafür mit einer Urkunde für ihren Einsatz im Sportabzeichen-Wettbewerb aus und überreichte dazu 1000 Euro Preisgeld.

KSK-Mitarbeiter Sebastian Thur komplettierte noch mit einem prallgefüllten Rucksack voller Sportutensilien, worauf Schulleiterin Edeltraud Lorenzen anmerkte: "Immer, wenn Sie uns besuchen kommen, ist das ein warmer Segen!" Denn auch die Instrumente sowie das Bühnenequipment, mit dem die schuleigene Band durch mehrere Popsongs die kleine Feier auf dem Freigelände der Schule musikalisch umrahmte, stammen wie diverse Sportgeräte aus finanziellen Hilfen der Kreissparkasse.

Becker lobte aber auch den Einsatz der Lehrkräfte und älterer Schüler: "Ohne so engagierte Betreuer wäre eine solch kontinuierliche Leistung nicht möglich!" Denn jedes Kind über acht Jahre an der Stephanusschule kann schwimmen, ausgebildet von Lehrkräften sowie Schwimmhelfern, die aus der eigenen Schülerschaft stammen, und wiederum von der DLRG (Deutsche Lebensrettungs-Gesellschaft) Mechernich ausgebildet werden.

Zwei Vertreter der Mechernicher Lebensretter begrüßte Schulleiterin Lorenzen dann auch persönlich: "Wir wollen heute in einem Kooperationsvertrag besiegeln, was wir schon seit 20 Jahren machen", sagte sie zu Christian Mundt, Vorsitzender der DLRG-Ortsgruppe, sowie zu Ausbilder Peter Jansen. Die wiederum lobten den Einsatz von Gerhard Ohliger, ehemalige Lehrkraft der Schule. Ohliger hatte vor zwei Jahrzehnten die Zusammenarbeit initiiert und steht der Schule immer noch in der Ganztagsbetreuung zur Verfügung.

Zur Ausbildung der Schwimmhelfer gehören neben abgeschlossener praktischer Schwimmausbildung zum Rettungsschwimmer Bronze eine Vorführung der Herz-Lungen-Wiederbelebung im Rahmen der Ersten Hilfe sowie ein schriftlicher Test. Zudem haben Schulleiterin Edeltraud Lorenzen und Ihr Lehrpersonal einen Auffrischungskurs in Rettungsfähigkeit für Lehrkräfte bei der DLRG Mechernich absolviert. Die Ortsgruppe bietet kreisweit spezielle Fortbildungen für Lehrkräfte an.

Weiterer Gast des kleinen Schulfestes war Markus Strauch, Geschäftsführer des Kreissportbundes. Der überreichte neben speziellen T-Shirts für die Sport- und Schwimmhelfer gleich noch weitere 900 Euro als zweiten Preis für die hohe Teilnahmequote von über 99 Prozent der Schüler am Sportabzeichen.