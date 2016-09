87 Abiturienten entlassen

87 Abiturienten haben am Mechernicher Gymnasium am Turmhof jetzt ihre Abschlusszeugnisse entgegengenommen.

Mechernich (pp). "MafiABI - 12 Jahre (un)organisiertes Verbrechen" - so lautete das Motto der diesjährigen Abiturientia des Gymnasiums am Turmhof (GAT). Nach einem feierlichen Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Johannes Baptist erhielten die Abiturienten ihre Abschlusszeugnisse aus den Händen von Schulleiter Micha Kreitz sowie den Stufenleiterinnen Tanja Fenge und Maritta Lutsch.

Der von Pastoralreferentin Katharina Sedlak und Pfarrerin Susanne Salentin gemeinsam zelebrierte Gottesdienst stand unter der Überschrift "Mission (im)possible?!". Im Rahmen der Predigt wurde thematisiert, dass man sich über die Aufträge und wichtigen Dinge im Leben klarwerden und etwas aus seinen Fähigkeiten machen solle.

In der bis auf den letzten Platz gefüllten Aula des Schulzentrums begrüßten die Beratungslehrerinnen Tanja Fenge und Maritta Lutsch Schüler, Eltern, Lehrer sowie Vertreter der Verwaltungsleitung. Bürgermeister Dr. Hans-Peter Schick verwies in seinem Grußwort auf die Bedeutung der Bereitschaft zum lebenslangen Lernen. Er ermunterte die Abiturienten, Neuem aufgeschlossen gegenüberzutreten. Diese Einstellung führe zu Erfolg und ermögliche die Verwirklichung eigener Ideen. Er betonte, dass die Lebensverhältnisse immer komplexer würden und dass man den Chancen, welche die pluralistische Gesellschaft biete, offen begegnen müsse.

Auch der kürzlich in den Ruhestand verabschiedete ehemalige GAT-Direktor Josef van de Gey nahm an der Abschiedsfeier teil und outete sich in Anlehnung an das Abi-Motto als "Mafiaboss im Ruhestand". Er ermunterte die Abiturienten, sich nun "ins pralle Leben" zu stürzen, mahnte aber gleichzeitig vor dem Hintergrund aktueller politischer Entwicklungen an, sich nicht von "den Boris Johnsons dieser Welt die Idee Europas kaputtreden" zu lassen. Sein Nachfolger Micha Kreitz betonte, dass Schule auch immer die Vermittlung von Werten bedeute. Die Kombination von beidem, Wissen und Werten, ermögliche es den Abiturienten nun, ihre Zukunft erfolgreich zu gestalten.

Frederik Theis als Schülersprecher appellierte an die Abiturienten, ihre Träume und den Glauben an sich selbst zu bewahren.

Schulleiter Micha Kreitz hob in seiner Ansprache hervor, dass die Ergebnisse der Abiturientia zeigten, dass sich Leistung lohne. Er dankte Lehrern und Stufenleitern, die die Schüler auf dem Weg zu den hervorragenden Leistungen begleitet hätten. Von 87 Abiturienten erzielten 26 eine Eins vor dem Komma in der Durchschnittsnote; drei Schülerinnen haben mit einem Durchschnitt von 1,0 abgeschlossen, ein Schüler erhielt einen Preis der Deutschen Physikalischen Gesellschaft und eine Ehrung der deutschen Mathematikervereinigung, drei Schülerinnen haben am Wettbewerb "Jugend forscht" teilgenommen, dabei siegte Annika Balduin im Bereich Biologie.

Bigband und Klassik-Ensemble sorgten für einen feierlichen Rahmen und spielten bekannte Stücke. Im Anschluss an die offizielle Feier fand ein Sektempfang statt und die Feierlichkeiten fanden in der alten Dreifachturnhalle ihren Abschluss.