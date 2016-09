Künstlern den Rücken freihalten

Bad Münstereifel (bp). In Bad Münstereifel gibt es einen neuen Förderverein für Kunst und Kultur. Dieser unterstützt künftig "Kunst und Kultur jedweder Art" und wurde unter dem Vorsitz von Andy Bühl im Kurhaus aus der Taufe gehoben. Bühl wurde von den rund 30 anwesenden Kunst und Kulturschaffenden aus der Kurstadt einstimmig gewählt.

Der weitere Vorstand sieht wie folgt aus: Michael Griese fungiert als stellvertretende Vorsitzender, Rainer Waasem als Kassierer und Klaus Sebastian als Schriftführer. Außerdem gehören Maria Heister, Marie-Elisabeth Palmen-Kind und Ingo Fleischer dem Vorstand als Beisitzer an.

Der neue Förderverein trägt den Namen "Kultur Lokal Bad Münstereifel". Die Satzung beinhaltet die Förderung "Kunst und Kultur jedweder Art", um einheimische Künstler sowohl im organisatorischen als auch in finanzieller Art zu unterstützen. Arbeitsaufwändige Aufgaben wie Genehmigungen, der Abschluss von Versicherungen und vor allem die Akquise von Fördergeldern sowie Kontakte zu Sponsoren knüpfen, liegen in der Hand des Vereins. "Den Künstlern muss der Rücken freigehalten werden, damit sie ihre Kreativität ausleben können", so die Aussage von Andy Bühl.

Es sollen Projekte des Rundes Tisches Kunst und Kultur in Bad Münstereifel realisiert werden. Für September 2017 ist zum Beispiel ein Kulturfestival in Bad Münstereifel geplant. Auch Anträge einzelner Künstler unterschiedlicher Sparten, etwa Musik oder auch Theater, werden laut Andy Bühl ebenfalls unterstützt.