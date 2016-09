Jubiläum im Rathaus

Mechernich (pp). Dicht mit Besuchern gefüllt war die "Galerie im Rathaus" in Mechernich. Und der Anlass verdiente den Andrang der Gäste: Die 20. Vernissage der vor fünf Jahren eröffneten "Galerie im Rathaus" galt es jetzt mit einer Gruppenausstellung zu feiern. Ein Jubiläum, an das die Verantwortlichen im September 2011, als die erste Schau im Verwaltungsbau eröffnet wurde, vermutlich nicht geglaubt haben.

Darauf wies auch Mechernichs Bürgermeister Dr. Hans Peter Schick jetzt in seiner Ansprache fünf Jahre später hin: "Dass Franz Kruse ein solches Stehvermögen entwickelt, das hätte ich nicht gedacht!" Schick machte aus seiner Dankbarkeit für den ehrenamtlichen Kunst-Kurator keinen Hehl. Kruse, 1941 in Gelsenkirchen geboren, lebt in Floisdorf. Er ist selbst Bildender Künstler und Bühnenbildner. Er hatte, bevor er die Mechernicher Rathausgalerie ins Leben rief, schon in anderen Rathäusern, etwa in Köln oder Pulheim Kunst gezeigt. Warum sollte das nicht auch in Mechernich möglich sein? Die Idee trug er 2011 Dr. Schick vor - und traf auf offene Ohren.

Das Konzept war so einfach wie überzeugend: Kruse würde Künstlern die Gelegenheit zur Ausstellung ihrer Werke geben. Nicht nur aus der Region, sondern auch weit darüber hinaus, wie sich zeigen sollte. Der Stadt entstehen dabei vergleichsweise geringe Kosten: Die "Galerieräume" sind schon da, genauer sind es die Wände im Verwaltungsflur der Abteilung Kunst, Soziales und Schulen im Erdgeschoss. Also malte Kruse ein entsprechendes Kunstraumschild: "Galerie" steht in bunten Buchstaben über dem Eingang zum Mechernicher "Kunst-trifft-Verwaltung-Konzept". Wer hier aufs Amt muss, der kann sich dabei auf angenehme Art inspirieren lassen.

Zur Eröffnung der Jubiläumsausstellung gab es für Kurator Kruse natürlich ein Geschenk vom Hausherrn. Bürgermeister Dr. Schick überreichte ihm den "Mechernicher Ehrenkranz". Zu Liedern und Musik von Eifel-Troubadour Günter Hochgürtel konnten die Gäste dann je vier Werke von sechs Künstlern im Kunstflur bestaunen, die am Ort allesamt in den vergangen fünf Jahren schon eigene Werkschauen hatten. Jeanette Gräfin Beissel zu Gymnich stellte die Kunstpositionen von Yvonne Delisle, Hennig John von Freyend, Ralph Kleiner, Tom Krey, Oliver Lehmann und Franz Kruse vor.

Franz Kruse erklärt den Erfolg der "Galerie im Rathaus" mit seinem Anspruch: "Ich habe von Anfang an gesagt: Wir zeigen keine Hobbykunst, sondern nur Werke von professionell arbeitenden Künstlern." Diese selbst aufgelegte Messlatte haben Kruse und die Künstler in der "Galerie im Rathaus" bisher noch immer übersprungen.

Die Gruppenausstellung zum Jubiläum der "Galerie im Rathaus" in Mechernich ist bis zum 7. Oktober zu sehen. Die Öffnungszeiten sind Montag bis Freitag von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr sowie Donnerstag von 14 Uhr bis 18 Uhr.