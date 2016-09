Gut behütet im Jubiläumsjahr

"Hut ab" sangen die Kinder. "40 Jahre gut behütet/Uns jeit et joot, all unger enem Hoot" lautete das Motto beim Jubiläumsfest.

Weilerswist (pp). Wie sehr sich die Zeiten geändert haben, wurde deutlich, als die DRK-Kindertagesstätte "Bahnhofsallee" Weilerswist jetzt ihr 40-jähriges Bestehen feierte. In der ersten Gruppe, die bereits 1974 in der heutigen Gesamtschule eingerichtet war, betreuten zwei Erzieherinnen 30 Kinder. Als dann am 1. März 1976 der eigentliche Kindergarten eröffnet wurde, fanden 120 Kinder in vier Gruppen Platz. Heute dagegen kümmert sich ein Team von 13 Erzieherinnen um 84 Kinder.

Auch die Weilerswister Bürgermeisterin Anne Horst ging bei der Jubiläumsfeier auf die großen Veränderungen bei der Kinderbetreuung ein, die sich von wenigen Stunden am Vor- und Nachmittag zum Ganztagsbetrieb entwickelt habe. "2007 wurde eine Kindergartengruppe geschlossen. Im gleichen Jahr begann der Aufbau des Familienzentrums. 2008 wurde eine Kleinkindgruppe eröffnet", wusste Kita-Leiterin Michaela Mevissen aus der Geschichte zu berichten. Seit 2015 ist die Einrichtung kein Familienzentrum mehr, diese Funktion übernahmen die neu errichtete DRK-Kindertagesstätte Weilerswist-Süd sowie die integrative DRK-Kita Lommersum.

"Das wichtigste Datum in den vergangenen 40 Jahren ist die Übernahme in die Trägerschaft des DRK-Kreisverbandes", fügte DRK-Kreisvorsitzender Karl Werner Zimmermann mit einem Schmunzeln hinzu. Vor vier Jahren übergab die Gemeinde Weilerswist ihre Kindertagesstätten an das Rote Kreuz. "Mit dem DRK haben wir den idealen Partner gefunden", lobte Bürgermeisterin Horst die Zusammenarbeit.

Zum Jubiläum gab es nun auch einen neuen Namen: Weil es mitunter für Verwirrung sorgte, dass sowohl Name als auch Anschrift "Bahnhofsallee" lauteten, taufte man die Kita zur 40-Jahr-Feier in DRK-Kita "Sonnenblume" um. Ein Schild mit dem neuen Namen hatte Ralf Krutwig, zuständiger Bereichsleiter beim DRK-Kreisverband, mitgebracht.

Mit zwei Liedern, die sie nicht nur sangen, sondern auf der Bühne auch spielten, rahmten die Kinder den offiziellen Teil der Feier ein. Dabei nahmen sie Bezug auf das Motto "40 Jahre gut behütet/Uns jeit et joot, all unger enem Hoot". Die Gitarrenbegleitung dazu übernahmen Michaela Mevissen und Ehemann Detlef Mevissen. Danach hatten Groß und Klein viel Vergnügen bei einer Zaubervorstellung, vielen Spielaktionen, Showtanz, einem Luftballonwettbewerb und dem Konzert der sechsköpfigen Band "Kölsch à la Carte", deren Gründungsmitglied Detlef Mevissen ist. Mit gekonnt gecoverten Hits von Bläck Fööss über Brings bis zu den Höhnern begeisterten sie ihre großen und kleinen Zuhörer und sorgten für einen stimmungsvollen Ausklang des Jubiläumsfestes.