Frank Fritze löst Kirsten Kröger ab

Kreis Euskirchen (bp). Frank Fritze hat das Amt von Kirsten Kröger übernommen, die aus beruflichen Gründen nach Köln gewechselt ist.

Landrat Günter Rosenke hatte jetzt als Vorsitzender des Kreisverbandes der Gartenbau- und Verschönerungsvereine zur Jahreshauptversammlung ins Pfarrheim Schwerfen eingeladen. Neben den üblichen Berichten mit der anschließenden Entlastung des Vorstandes und des Kassierers war die Sitzung im Wesentlichen geprägt von der Verabschiedung der bisherigen Geschäftsführerin Kirsten Kröger. Als Nachfolger wurde Frank Fritze von der Jahreshauptversammlung bestätigt.

Umfangreich diskutiert wurde der Beschluss zur Beitragsanpassung ab dem kommenden Jahr. Diese Erhöhung ab 2017 um einen Euro und ab dem Jahr 2019 um einen weiteren Euro war erforderlich, um die seinerzeit im Rahmen der Fusion der westfälischen und rheinischen Vereine vereinbarte Beitragsangleichung zu erzielen. Während für die rheinischen Vereine bisher nur zwei Euro je Mitglied und Jahr an den Landesverband abzuführen sind, zahlen die westfälischen Vereine bereits seit dem Jahr 2008 den Betrag von vier Euro je Mitglied und Jahr.

Letztlich waren die Mitglieder überzeugt, dass der Mehrwert für die Vereine durch die Mitgliedschaft im Landesverband die relativ geringen Beiträge und die moderate Erhöhung mehr als aufwiegt. So ist in diesem Betrag beispielsweise der Versicherungsschutz für die Vereine enthalten. Darüber hinaus werden themenbezogene Kurse und fachliche Unterstützung durch den Landesverband angeboten. Nicht zuletzt hatte der Landesverband einen enormen Anteil am Gelingen der Präsentation der Gartenbau- und Verschönerungsvereine im Rahmen der Landesgartenschau in Zülpich.