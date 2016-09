Zieleinlauf kurz nach Mitternacht

Euskirchen/Reykjavik (bp). Ein Zehntel der Bevölkerung von Island - mehr als 30.000 Menschen - soll sich ja angeblich zurzeit bei der Fußball-Europameisterschaft in Frankreich befanden. Der Euskirchener Rodger Ody ist deshalb "kurzerhand" mit seinen Söhnen Mats und Timm nach Island geflogen - allerdings nicht zum Fußballgucken oder gar -spielen, sondern zum Laufen!

Mats Ody (18 Jahre), Timm Ody (21) und Rodger Ody (50) gingen beim traditionsreichen "Midnight Sun Run" zur Sonnenwende in Reykjavik an den Start. Bei diesem Mitternachts-Halbmarathon in der nördlichsten Hauptstadt der Welt mischte sich das Trio aus Euskirchen unter fast 3000 Läufer aus 50 Nationen. Der spektakuläre und kurvige Lauf durch die hügelige Lavalandschaft rund um die isländische Hauptstadt in der Nacht der nicht untergehenden Sonne war der Höhepunkt einer mehrtägigen Islandreise der sportlichen Familie.

Für die beiden Youngster Mats und Timm war es dabei der erste Halbmarathon überhaupt, und der gemeinsame Lauf war ein Geschenk zum 50. Geburtstag für Vater Rodger, der schon einige Halbmarathons und Marathons absolviert hatte.

Während des Laufs selbst wurden aber keine Geschenke verteilt und jeder lief sein eigenes Rennen. Timm Ody, normalerweise als Stadion-Leichtathlet für das Team Voreifel unterwegs, wurde in der Zeit von 1:30,20 Stunden als bester deutscher Starter 17. in der Gesamtwertung und Vierter in der Männerhauptklasse. Mats Ody, ansonsten Fußballer beim TuS Vernich, kam in 1:44,37 Stunden als 91. der Gesamtwertung und erster der U20-Wertung ins Ziel - und dies als jüngster Läufer der Veranstaltung überhaupt.

Vater Rodger Ody, als Läufer für den TuS 05 Arloff-Kirspenich unterwegs, ließ es etwas langsamer angehen und kam in 1:50,08 Stunden als 143. der Gesamtwertung und 20. der Altersklassenwertung (50-59) ins Ziel.

"Die Atmosphäre bei diesem Lauf zu einer ungewöhnlichen Zeit und in der spektakulären Umgebung ist schon etwas ganz Besonders und hat - trotz der vielen Höhenmeter die überwunden werden mussten - viel Spaß gemacht", so das Resümee der drei Läufer, die sich nach dem Lauf auf das Ausspannen in einer der vielen heißen Quellen freuten.