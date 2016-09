Vergünstigungen für engagierte Ehrenamtler

Weilerswist (bp). Nach Euskirchen und Bad Münstereifel ist die Gemeinde Weilerswist nun die dritte Kommune im Kreis Euskirchen, die Bürgerinnen und Bürgern, die sich unentgeltlich für ihre Mitmenschen und das Gemeinwesen einsetzten, mit der Ehrenamtskarte NRW ihren ganz besonderen Dank ausdrücken möchte. Die Vertragsunterzeichnung zur Einführung der Ehrenamtskarte in der Gemeinde Weilerswist fand im Rahmen des gemeinsamen Sommerfests von Partnerschaftsgesellschaft Weilerswist und Freundeskreis Weilerswist-Süd statt.

Bereits Ende 2010 hatte der Weilerswister Gemeinderat die Einführung der Ehrenamtskarte in der Gemeinde beschlossen. Nachdem die SPD-Fraktion das Thema Anfang des Jahres wieder aufgegriffen hatte, wurde die Umsetzung mit Nachdruck und großem Engagement von Bürgermeisterin Anne Horst vorangetrieben.

"Dass wir die Vertragsunterzeichnung heute in diesem Rahmen vornehmen, kommt nicht von ungefähr. Schließlich haben wir hier zwei Vereine, die gerade auf das ehrenamtliche Engagement ihrer Mitglieder angewiesen sind - und das nicht nur bei der Vorbereitung und Durchführung des Sommerfestes. Sie stehen heute stellvertretend für die vielen Ehrenamtler, die in unserem Gemeindegebiet tätig sind", begrüßte Horst die zahlreichen Gäste.

Vom Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport des Landes Nordrhein-Westfalen war Ministerialrat Andreas Kersting, Leiter des Referats Bürgerschaftliches Engagement im Familienministerium, zur Vertragsunterzeichnung nach Weilerswist gekommen. "Ehrenamt ist Ehrensache. Ich danke allen, die sich in der Gemeinde Weilerswist ehrenamtlich engagieren. Denn das Ehrenamt ist der Kitt, der eine Gesellschaft zusammenhält", so Andreas Kersting.

Dem konnte sich Anne Horst uneingeschränkt anschließen: "Wir sehen es seit Jahren in all unseren Ortsteilen, wie wichtig ehrenamtliches Engagement für das Gemeinwohl ist. Sei es durch das Ehrenamt in unseren Vereinen oder auch bei der Freiwilligen Feuerwehr. Aber auch ganz individuell engagierte Menschen, zum Beispiel im Bereich der Integration von Flüchtlingen, sind eine große Stütze unserer Gesellschaft."

Auch die ersten Sponsoren der Ehrenamtskarte konnte Bürgermeisterin Horst anlässlich der Vertragsunterzeichnung bereits vorstellen. Die VR-Bank Rhein-Erft, vertreten durch ihren Regionaldirektor Thomas Heckermann und den Weilerswister Geschäftsstellenleiter Stephan Michel, wird allen Ehrenamtskarten-Inhabern der Gemeinde ein kostenloses Girokonto anbieten. In der Gemeindebücherei wird Ehrenamtskarten-Inhabern ein 50-prozentiger Rabatt auf die Jahresausleihgebühr gewährt.

Inhaber der Ehrenamtskarte NRW erhalten zudem in allen teilnehmenden Kommunen des Landes eine Vielzahl von Vergünstigungen in ganz unterschiedlichen Bereichen. So sind unter anderem alle LVR-Museen Sponsoren der Ehrenamtskarte und bieten vergünstigte Eintrittspreise.

Ehrenamtlich tätige Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Weilerswist können sich ab sofort für eine Ehrenamtskarte bewerben. Ab 1.Oktober werden die Ehrenamtskarten dann in der Gemeindeverwaltung ausgegeben. Die Anmeldeformulare zum Herunterladen sowie weitere Informationen rund um die Ehrenamtskarte, teilnehmende Kommunen und deren Vergünstigungen gibt es unter www.ehrensache.nrw.de.