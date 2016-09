Aus der Knechtschaft entlassen

Bad Münstereifel (bp). "Abilutismus - nach 12 Jahren Knechtschaft entlassen", lautet das Motto des diesjährigen Abiturjahrgangs am St.-Angela-Gymnasium. Und die beiden Schülersprecher Louisa Schupp und Bastian Gundlach bedienten in ihrer Ansprache bei der Abiturentlassungsfeier dieses Thema reichlich mit Schmunzeln und Ironie. Sie beschrieben in Szenen ihrer Schulzeit den Kampf der Gefangenen und schließlich die Befreiung durch das bestandene Abitur. Ihr Dank galt dabei den Ausbruch- beziehungsweise Befreiungsunterstützern.

Schulleiter Bernhard Helfer erinnerte in seiner Rede an den Mauerstein, den die Schülerinnen und Schüler am ersten Schultag erhalten hatten. Die Abiturienten sollten ihn auch künftig in seiner metaphorischen Bedeutung schätzen. Er kritisierte eine heute eher egozentrisch gestaltete Welt und eine bloß funktional ausgerichtete Bildung. Sie müsse aber auch mit Persönlichkeitsentfaltung zu tun haben. Helfer ermahnte daher die Schülerinnen und Schüler, sich künftig nicht als anonymen Stein zu sehen, sondern an einer Brücke beziehungsweise Mauer mitzubauen, bei der man neben sich selbst auch immer den Blick auf und für den anderen habe.

112 Abiturienten konnten anschließend aus der Hand von Schulleiter Helfer das Abiturzeugnis in Empfang nehmen. Die besten Leistungen erbrachten in diesem Jahrgang Benedikt Bädorf, Tessa Breuer, Rahel Coenen, Isabella Gmehling und Louisa Schupp mit einer Durchschnittsnote von 1,3 auf dem dritten Platz, Leoni Feuser mit 1,2 auf dem zweiten Platz sowie Luisa Zinken mit 1,1 auf dem ersten Platz.

Das Abiturzeugnis erhielten: Michael Alexander, Randolf Appel, Rick Arend, Benedikt Bädorf, Anna Baer, Michelle Barth, Enya Bartsch, Isabella Becker, Jos Berens, Nick Biesen, Verena Bismor, Jana Blankenheim, Stefanie Blaß, Viktoria Bohsung, Tessa Breuer, Teja Celik, Hagop Demircian, Silvia Diefenbach, Marcel Dirks, Lisa Drehsen, Lynn Dreschers, Lisa Eschweiler, Jana Esser, Anna-Lena Falkenstein, Leonie Feuser, Sven Förster, Michelle Fuchs, Lisann Fuhrmann, Christian Gehrmann, Caroline Gemünd, Leon Geppert, Theresa Gerhards, Albert Gilgenberg, Isabella Gmehling, Sarah Grunenberg, Bastian Gundlach, Anne Haltenhof, Niklas Hardtke, Svenja Harzheim, Ramira Hau, Henry Hausmann, Lea Heerdegen, Anna Hefft, Anne Heise, Annika Hey, Angelina Höller, Marie Hoß, Simon Hutter, Alexander Ives, Lea Kastenholz, Leonie Kessel, Lea Keßeler, Katrin Klein, Lena Klöckner, Leon Koch, Andreas Köhl, Rachel Koenen, Marc Kolbe, Melina Krings, Johanna Küpper, Laura Küssner, Katharina Lagier, Lukas Mager, Hannah Mahlberg, Maximilian Mahlberg, Leon Meier, Julia Meurer, Johannes Mies, Kevin Möhnke, Hannah Müller, Chiara Nersatt, Laura Nettersheim, Johannes Oberlinger, Caroline Pesch, Simon Pesch, Maximilian Pohling, Calvin Polenda, Valesca Postma, Sidney Prick, Gianluca Reinartz, Bonnie Rhein, Tobias Rick, Tessa Riedling, Hannah Rudolph, Jan Salentin, Lukas Sander, Kira Schatomski, Jana Scheiff, Johannes Schild, Ann-Kathrin Schmitz, Manuel Schmitz, Carmen Schneider, Alina Schreiner, Angelina Schumacher, Louisa Schupp, Roman Sohnius, Tim Spohr, Jana Sternberg, Wojtek Stoll, Alina Strunk, Michael Szymanek, Cagla Teknikel, Nico Vohsen, Denise Weise, Anja Wierum, Stefanie Wierum, Christina Wilms, Sara Wischmann, Jan Wünnenberg, Kristjan Zimmermann, Luisa Zinken und Ramona Zinken.