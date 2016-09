Fit für die Schule mit "Marte Meo"

Bad Münstereifel-Arloff (bp). Die Vorschulkinder in der Kindertagesstätte Arloff spielen, sie toben und lachen. Inmitten von ihnen steht eine Kamera, die ihre Interaktionen aufnimmt; die Kinder bemerken sie kaum. Die Kamera ist ein wesentlicher Bestandteil der Methode "Marte Meo", von der nun die Vorschulkinder in Arloff profitieren konnten.

"Diese Methode ist für uns selbstverständlich etwas Neues, aber sie hat uns im Alltag wirklich weiter geholfen. Wir werden sie weiter benutzen", sagt Eva-Maria Bädorf, die Leiterin der Kindertagesstätte.

Christa Thelen, die Mitbegründerin des "Marte Meo"-Zentrums Eifel, hat das "Marte Meo Bildungsprojekt - Fit für die Schule" im Rahmen der Vorschule im vergangenen Jahr dem Lions-Club Euskirchen-Nordeifel vorgestellt. Dieser hielt es für förderungswürdig und sicherte eine Spende zu. Daraufhin nahm Christa Thelen Kontakt zu Eva-Maria Bädorf auf, die sich ebenfalls begeistert zeigte: Mit der Spende des Lions-Club und mit der Unterstützung des Trägers der Kindertagesstätte Arloff stand das Projekt.

Im November 2015 informierte Christa Thelen die Erzieherinnen der Kita und die Eltern über das Projekt. Die Gruppenleiterin Susanne Weingarten überzeugte ihre Kolleginnen und übernahm die Organisation innerhalb der Kita.

Dann wurden die Kinder während Spielsituationen aufgenommen, die die Erzieherinnen der Kita anschließend unter der Beratung und Anleitung von Christa Thelen analysierten. Die Ergebnisse der Analyse setzten sie anschließend gezielt im Kindertagesstätten-Alltag ein, bevor Kinder und interessierte Eltern Infos zu ihren Fähigkeiten anhand der Filmsequenzen erhielten.

"Es ist für mich sehr wichtig, die Eltern einzubeziehen. Auch sie sollen von den Filmsequenzen und den Analysen profitieren", sagt Thelen.

Der Begriff "Marte Meo" kommt aus dem Lateinischen und bedeutet "aus eigener Kraft, auf eigene Art und Weise etwas schaffen". Dies ist der Kerngedanke der Methode, die die Niederländerin Maria Aarts entwickelt hat, um Eltern und Fachkräften zur Entwicklungsunterstützung der ihnen anvertrauten Kinder mit einfachen Worten hilfreiche, konkrete Informationen zu geben, damit diese verständlich und im Alltag umsetzbar sind. Dabei hilft das Bildmaterial.

In der Kindertagesstätte sind im Zuge des Projekts mehrere Mitarbeiterinnen zu "Marte Meo"-Praktikern ausgebildet worden. Diese werden die Methode in Zukunft weiterhin anwenden, so dass auch in den folgenden Jahren die Kinder davon profitieren werden.