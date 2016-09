Naturnahe Wanderroute

Zülpich-Schwerfen (bp). Im Schwerfener Rotbachtal sowie an seinen flachgründigen Hängen und auf den umliegenden Hochflächen hat die NRW-Stiftung Naturschutz- und Kulturpflege in den vergangenen Jahren etwa 30 Hektar Fläche erworben. Das "Naturschutzgebiet Rotbachtal" soll gefährdete Lebensräume für Tiere und Pflanzen sichern und die biologische Vielfalt des Raumes erhalten. Die Flächen werden seither naturnah bewirtschaftet; die Weiden werden von Ziegen und Schafen kurz gehalten.

Entlang der Sträucher und Büsche, welche die Hangkante oberhalb des Tales von Schwerfen aus Richtung Weingartener Höfe säumen, führt nun ein neuer, naturnaher Wanderweg, den die Stiftung ausgepflockt hat. Die Rundroute führt zum großen Teil über Grünwege, aber auch über wassergebundene Wegdecken und asphaltierte Wirtschaftswege. Die Route führt vorbei an Wildkräuterwiesen, Äckern und Weiden, sowie einer nahe Schwerfen angelegten Streuobstwiese.

Über das Naturerlebnis hinaus bieten sich dabei schöne Panoramablicke in das sich schlängelnde Rotbachtal und hinüber zum Kahlenbusch sowie landeinwärts zur Hubertuskapelle, dem Matthiasplatz am Irnicher Berg und nach Zülpich. An verschiedenen Stellen kann auf Bänken gerastet werden.

Der Ausgangspunkt des Rundkurses befindet sich oberhalb des Rotbachtals bei Schwerfen. Dort hat die NRW-Stiftung eine Infotafel aufgestellt.