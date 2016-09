Friedliche Stahlriesen

Zülpich (bp). Sie wachsen aus dem Boden wie Pflanzen, mächtig und kraftvoll, nicht zu bremsen. Als künstlerische Kontrapunkte begleiten vier neue Skulpturen der Zülpicher Künstlerin Marti Faber seit kurzem die florale Sinfonie von Büschen, Bäumen und Blumen auf dem Gelände des Gartenschauparks Zülpich.

Rund drei Meter reichen die monumentalen Objekte aus zwei Zentimeter dickem Stahl in die Höhe. Bereits auf dem Weg vom Haupteingang zum See können Besucher des Gartenschauparks die ersten beiden Skulpturen erblicken. Zwei weitere markieren die Serpentinen, die zum See führen. Fest im Boden verankert, geben sie das Spiel von Wind und Wellen wieder.

Nähert man sich den Skulpturen von oben oder von unten, lassen sich die Objekte aus unterschiedlichen Perspektiven betrachten. Dabei entsteht ein eigenartiger Zauber: Die Stahlplastiken wirken wie unvollendete Häupter von Giganten, die noch in der Erde zu stecken scheinen. Der Reiz des scheinbar Unvollendeten regt die Fantasie an: Was werden es für Gestalten sein, die da aus geheimnisvoll verborgenen Reichen an irdisches Licht drängen? Organisches Wachsen und Entwickeln sind greifbar.

Mehr noch: Die Pflanzengesellschaften ringsum gehen mit den friedlichen Riesen aus Stahl eine Lebensgemeinschaft ein. Während sie aber im Wechsel der Jahreszeiten sehr schnell kommen und gehen, verwandeln sich die Skulpturen nur in großer Langsamkeit. Die Witterung wird den, noch metallisch glänzenden, Stahl schon bald mit Patina zeichnen. Auch wenn die äußere Form erhalten bleibt, erinnern die Skulpturen daran, dass in der Natur nichts bleibt wie es ist.

Platz für Fantasie und künstlerische Gestaltung hat die Landesgartenschau NRW bereits bei der Eröffnung im Jahr 2014 geboten. Mit dem "Skulpturengarten Marti Faber" besitzt Zülpich bis heute ein Alleinstellungsmerkmal unter den gartengestalterischen Landesschauen. Mehr als 70 Objekte finden darin bis heute ihren Platz. Dynamische Großplastiken, aber auch verträumte kleine Paare am Wegesrand, Vogelbänke und -stühle, ein Klangbaum, Spiegelungen aus Edelstahl und farbige Objekte am Seeufer gehören dazu.

Marti Faber, die seit vielen Jahren in Zülpich wohnt, war es ein besonderes Anliegen, mit ihrer Kreativität zum Erfolg der Landesgartenschau in Zülpich beizutragen. Durch neue Werke fördert sie die Attraktivität des Geländes auch weiterhin.