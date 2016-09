Ein legendärer Jahrgang

Diese 120 jungen Frauen und Männer durften in diesem Jahr an der Marienschule ihr Abiturzeugnis entgegennehmen.

Euskirchen (bp). Das Abitur zu schaffen, ist ein legendäres Ereignis im Schülerleben. Die 120 diesjährigen Abiturienten der Marienschule feierten ihren Erfolg folgerichtig unter dem Motto "It's gonnABI legendary", frei nach einem Zitat aus der US-Sitcom "How I Met Your Mother".

Legendär war auf jeden Fall die Überraschung, die sich die Stufe zu diesem Anlass ausgedacht hatte: Am Ende der offiziellen Feier baten die frischgebackenen Abiturienten ihre Gäste auf den Schulhof, wo ein fulminantes Feuerwerk abgehalten wurde - eine Premiere bei einer Abiturfeier an der Marienschule.

Das eigentliche Highlight des Abends hatte zu diesem Zeitpunkt jedoch schon stattgefunden: In selbst gewählten Gruppen wurden die Abiturienten auf die Bühne der Schulaula gerufen, um mit den Abiturzeugnissen den Lohn für die nervenaufreibende Prüfungszeit entgegenzunehmen. Mit beeindruckendem Ergebnis: Mit Paula Sina und Christian Kaiser erzielten gleich zwei Absolventen die Traumnote 1,0. 14 weitere Schülerinnen und Schüler konnten einen Durchschnitt von 1,2 oder 1,3 feiern.

"Mir ist um euch und eure Zukunft nicht bange", sagte dann auch Schulleiter Jürgen Antwerpen in seiner Rede und fragte gleichzeitig: "Was heißt überhaupt legendär?" Was sei die Schnittmenge in der Botschaft von Legenden aus dem Bereich des Sports, der Politik und der Botschaft, die das Gymnasium Marienschule vermitteln wolle? "Für mich ist es die Haltung, mit der Menschen ihrem Gegenüber und der Welt - auch der Umwelt - begegnen; in der sich Wertschätzung und Respekt gegenüber den Menschen widerspiegelt." Oft bedürfe es dabei Mut und Selbstüberwindung, für die eigenen Ideale und seine Überzeugungen einzustehen. "Dafür seid ihr verantwortlich, ihr gestaltet eure Zukunft", so Antwerpen und wünschte den nun ehemaligen Marienschülern dafür alles erdenklich Gute.

Nach dem offiziellen Teil der Abiturfeier bemühte sich die Stufe dann redlich, ihrem Motto auch in anderem Sinne alle Ehre zu machen: Bis tief in die Nacht feierten sie sich und ihre Leistung mit einer großen Party im Foyer der Marienschule.

Folgende Schülerinnen und Schüler der Marienschule haben ihr Abiturzeugnis erhalten: Khashayar Abryoghani, Onyinyechi Alaike, Louisa Albrecht, Nicole Bädorf, Alexander Bales, Jessica Beckers, Katharina Bernhardt, Björn Brand, Susanne Bredthauer, Timo Brüders, Marcel Ciongwa, Lorenz Contemprée, Johannes Coppeneur, Christoph Cosman, Rabia Dak, Theresa Decker, Richard Dell, Niklas Denz, Franziska Deutsch, Davide Di Blasi, Melanie Dickopp, Laura Dobiosch, Annika Düren, Bianca Esser, Marco Gazzo, Eva Gebertz, Jens Gehlen, Laura Gensch, Ricardo Granada Salvador, Noelle Suheyla Gülcicek, Joelle Hamacher Rodriguez, Lukas Heiwolt, Laura Hennlich, Maurice Hergarten, Julia Hey, Sven Himmighofen, Selina Homann, Jennifer Jagielski, Marcel Jungmann, Elisabeth Marie Kabatnik, Christian Kaiser, Sarina Kammerscheid, Fabian Kempen, Saskia Klein, Lorenz Kloeters, Kjell Köster-Schmücker, Markus Krugel, Ina Lang, Carl Ley, Christian Liebertz, Sammy Loch, Marie Loick, Bernhard Marzusch, Niklas Mengeler, Markus Merz, Jonas Mester, Paulina Meyle, Nicoletta Mohr, Michelle Motter, Lena Naber, Alexandra Nadasan, Yannick Leon Noel, Nils Noga, Maja Oberholz, Lars Ohlerth, Franziska Paffrath, Benjamin Pfitzer, Jacqueline Pfitzner, Thi Thao Nhi Phan, Eva Preißmann, Simon Radtke, Tim Restel, Lorena Rick, Lena Rücker, Anne Sauer, Jana Sawall, Lea Sophie Schäfer, Natalie Schäfer, Philipp Schäfer, Marcel Schaly, Tim Benedict Schiemann, Leander Schmidt, Erika Schmik, Alina Hildegard Schmitz, Simon Schöller, Winona Schönau, Sina Schridde, Christian Schumacher, Kristina Shivrin, Timo Siebertz, Lea Sievernich, Paula Sina, Johanna Sophia Sitte, Lara Sprünken, Viviane Teubner, Love Kumar Thapar, Andreas Thelen, Julia Thelen, Luise Thönes, Sebastian Torres Schuster, Jannis Traußnig, Friederike Kara Vieten, Marica Vitt, Aaron Wefers, Thorsten Weller, Moritz Wendt, Fabian Wölfl, Fabian Wollenweber und Mira Wurbs.