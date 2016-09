Führungsriege runderneuert

Euskirchen (tor). Bei der Jahreshauptversammlung des Vereins "zukunft euskirchen stadtmarketing", kurz "z.eu.s" genannt, galt es in diesem Jahr drei Viertel des geschäftsführenden Vorstandes zu besetzen. Die bisherige Vorsitzende Monika Heß hatte bereits frühzeitig angekündigt aus persönlichen Gründen nicht mehr für diesen Posten kandidieren zu wollen. Gleiches galt für die beiden stellvertretenden Vorsitzenden Silke Winter und Hans Peter Neußer.

Zum neuen Vorsitzenden wählten die anwesenden Mitglieder Michael Münich. Der Verlagsleiter des Blickpunkt am Sonntag hatte der Vorstandsriege bis dato als Beisitzer angehört und rückt nun an deren Spitze. Auch die vakanten Positionen der stellvertretenden Vorsitzenden konnten neu besetzt werden - und zwar mit Ute Marx und Svenja Keller. Marx arbeitet als Mediaberaterin beim Euskirchener Wochenspiegel, Keller gehört seit Anfang des Jahres dem Team der Wirtschaftsförderung der Stadt Euskirchen an und hat unter anderem den Aufgabenbereich City-Management übernommen. Sie befasst sich also auch beruflich damit, die Kreisstadt Euskirchen als Einkaufsstandort zu stärken und ihre Anziehungskraft weiterzuentwickeln.

Viertes Mitglied im neuen geschäftsführenden Vorstand von "z.eu.s" ist Dirk Jäkel. Er bekleidet auch weiterhin das Amt des Schatzmeisters. Komplettiert wird die Führungsriege von Arzu Voce, die als Assistentin des Vorstandes fungiert und die Geschäftsstelle des Vereins auf der Kölner Straße leitet.

Während Hans Peter Neußer dem "z.eu.s"-Vorstand zumindest als Beisitzer erhalten bleibt, schieden Monika Heß und Silke Winter ganz aus dem Führungsgremium aus. Sie wurden mit einem Dank für ihre engagierte Arbeit in den vergangenen Jahren und Blumensträußen aus ihren Ämtern verabschiedet. Neben Neußer wurden Frank Auel, Oliver Becker, Dieter Eller, Markus Hoffmann, Anno Schichler-Koep und Michael Wichterich als Beisitzer in den erweiterten Vorstand gewählt. Aus dem Vorstandsteam ausgeschieden ist zudem Dr. Rainer Klein Lüpke, der bislang einen Posten als Beisitzer bekleidet hatte.

Der runderneuerte "z.eu.s"-Vorstand wird sich nun zusammensetzen, um seine Ziele zu definieren. Dazu gehört laut Michael Münich auf jeden Fall die Gewinnung neuer Mitglieder. Und", so der neue Vorsitzende, "wir müssen es schaffen, Einzelhandel, Gastronomie und Dienstleister an einen Tisch zu bringen."