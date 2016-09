Rückendeckung für Anne Horst

Weilerswist (bp). In einer Pressekonferenz hat Bürgermeisterin Anne Horst jetzt gemeinsam mit ihren Beigeordneten René Strotkötter und Alexander Eskes die Vorwürfe entkräftet, die ihr vonseiten einiger Weilerswister Bürger gemacht worden waren. Diese Bürger gehören der Facebook-Gruppe "Weilerswister Politik" an. In diesem Internetforum wird sogar ein Amtsenthebungsverfahren mittels Unterschriftensammlung gegen Bürgermeisterin Horst angestrebt. Der Hauptvorwurf: fehlende Transparenz in der Amtsführung der Verwaltungschefin.

Die Bürgermeisterin zeigte sich von dem Vorwurf sehr getroffen, aber zugleich gewillt, derlei Vorwürfen sofort und ohne rhetorische Umschweife zu begegnen. Das war der Anlass der Pressekonferenz, an der auch der CDU-Kreisparteichef (MdB) Detlef Seif, der CDU-Gemeindeverbandschef Wolfgang Petersen sowie Hans-Peter Nussbaum als Weilerswister Fraktionschef teilnahmen. Den drei Herren war es ein Anliegen, ihre unbedingte Unterstützung der Bürgermeisterin zum Ausdruck zu bringen.

Anne Horst führte denn auch einige triftige Belege für die von ihr seit Beginn ihrer Amtsführung angestrebte Transparenz und Bürgernähe an. So konnte sie die von ihr eingeführte Info-Post für Ratsmitglieder und sachkundige Bürger sowie ihre "Zuhör-Touren" zur Gesprächsförderung mit den Bürgern vor Ort anführen. Auch ist sich die Bürgermeisterin sicher: "In keiner anderen Gemeinde im Kreis Euskirchen wurden so viele Bürgerversammlungen zum Thema Flüchtlingshilfe durchgeführt wie bei uns in Weilerswist!"

Die beiden Beigeordneten erläuterten bei dem Pressetermin noch einmal einige wichtige aktuelle Punkte, die von einigen Bürgern moniert worden waren. So sei der Ratsbeschluss über die Erweiterung der Kindertagesstätte Bertha-Benz-Straße zwar bereits Ende Januar dieses Jahres gefasst worden. "Nach den Bestimmungen der Gemeindeordnung war aber zu dieser Zeit schon festgelegt, dass vor einer Umsetzung dieses Beschlusses zunächst der Gemeindehaushalt verabschiedet werden musste", erläuterte Alexander Eskes. "Es war sicherlich mein Fehler, das so nicht in der Bevölkerung kommuniziert zu haben, so dass der Eindruck entstand, der Auftrag sei viel zu spät vergeben worden", so Bürgermeisterin Horst.

Was die Belegung der Tomberghalle mit Flüchtlingen angeht, so erhielt Anna-Katharina Horst argumentative Unterstützung von Detlef Seif: "Um die Entscheidung von Frau Horst zu beurteilen, dürfen wir nicht den heutigen Stand der Flüchtlingszuweisungen heranziehen, sondern müssen den damaligen Stand berücksichtigen. Heute sind wir alle schlauer und wissen, dass es auch mit weniger Flüchtlingen, die nach Deutschland kommen, geht. Ende letzten Jahres, als die Bürgermeisterin entschied, die Tomberghalle mit Flüchtlingen zu belegen, kamen pro Tag 10 000 Menschen ins Land, heute sind es nur 300 täglich. Die Entscheidung von Frau Horst damals war also ganz richtig."

Zum 31. Juli, so der Beschluss im Ausschuss für Flüchtlingshilfe, wird die Tomberghalle freigeräumt sein und nach erfolgter Renovierung dem Schul- und Vereinssport wieder zur Verfügung stehen. "Die Einlagerung des Mobiliars ist seit wenigen Tagen geklärt, jetzt stehen Abstimmungen innerhalb der Verwaltung zum zeitlichen Ablauf der Räumung an", so Bürgermeisterin Horst. Ab 1. August soll die Halle wieder für die gewohnte Nutzung zur Verfügung stehen und ab kommender Woche werden die dort untergebrachten Flüchtlinge in andere Unterkünfte verlegt.

Die Gemeinde Weilerswist hat zurzeit die Quote von Flüchtlingszuweisungen zu 93 Prozent erfüllt. Laut einem Schreiben der Bezirksregierung Arnsberg sollen in der nächsten Zeit nur Kommunen Flüchtlingszuweisungen erhalten, die unter einer Zuweisungsquote von 90 Prozent liegen. Die Gemeinde Weilerswist geht davon aus, dass sie in nächster Zukunft keine weiteren Zuweisungen erhalten wird und so ihrer Unterbringungsverpflichtung gegenüber den Flüchtlingen nachkommen kann. Bis zur 100-prozentigen Erfüllungsquote besteht für die Gemeinde Weilerswist jedoch noch eine Aufnahmeverpflichtung von 21.

Zur Offenen Ganztagsschule (OGS) in der Grundschule Vernich erläuterte der Erste Beigeordneter René Strotkötter, dass die notwendigen Umbaumaßnahmen voraussichtlich innerhalb der Schule bis zum Ferienende abgeschlossen sein werden. Bis Jahresende sollen auch die drei neuen Räumlichkeiten (Container), die benötigt werden, fertiggestellt sein. "Das ist sowohl mit der Schulleitung als auch mit dem Förderverein, der die OGS-Betreuung leistet, so abgesprochen", sagte Strotkötter.

Mit einer politischen Neuigkeit wartete CDU-Fraktionschef Hans-Peter Nußbaum auf: "Wir haben festgestellt, dass der FDP-Fraktionsvorsitzende Hans-Josef Schäfer sich an der Unterschriftensammlung zum Amtsenthebungsverfahren der Bürgermeisterin beteiligt. Das Vertrauen in unsere Listengemeinschaft ist damit zerstört. Für solch ein Verhalten des Kollegen Schäfer fehlt mir jedes Verständnis. Wir werden in der nächsten CDU-Fraktionssitzung besprechen, was mit der Listengemeinschaft geschehen wird."

In Sachen Transparenz und Bürgernähe hatte Bürgermeisterin Anne Horst auch noch eine Ankündigung zu machen: So wird die Gemeindeverwaltung in naher Zukunft eine App gestalten, die für jedermann erhältlich sein wird und die die Bürger über die Neuigkeiten und Entwicklungen in der Gemeinde Weilerswist auf dem Laufenden halten soll.