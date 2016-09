Schon die Römerinnen trugen Bikini

Zülpich (pg). Wie alt ist eigentlich der Bikini? Dies ist eine der Fragen, die mit der neuen Ausstellung "Ab in den Urlaub! Bademode im Wandel der Zeit" im Zülpicher Museum der Badekultur beantwortet wird. Erste Badekostüme und Badehemden, Badeanzüge, Bikinis und Schwimmtrikots der Leistungsschwimmer - die Besucher tauchen ein in die Geschichte der Bademode. Die Badebekleidung wurde im Laufe der Jahre nicht nur knapper und kürzer, sie war auch ein Spiegel der Modewelt. Sehen und gesehen werden galt eben auch schon vor 100 Jahren.

Kuratorin Hanna Waldorf hat die Ausstellung rund ein Jahr vorbereitet, und sie hat nicht nur die schönsten Exemplare aus dem Inventar des Museums, des Geschichtsvereins und der Stadt Zülpich zusammengetragen, sondern auch allerlei Wissenswertes über die Entwicklung der Bademode. Schon auf Mosaiken aus der Römerzeit sind Frauen in einer Art Bikini zu sehen. Doch diese trugen die Damen nur zum Sport, gebadet wurde nackt.

Im Mittelalter gab es dann schon eine Bekleidung für das Bad, doch das Baden und Schwimmen, wie wir es heute kennen, war zu diesem Zeitpunkt noch lange nicht üblich. Mit der Aufklärung im 19. Jahrhundert änderte sich das Verhältnis zur Natur. Meerwasser galt auf einmal als gesund und die höhere Gesellschaft reiste in die Bäder an den Küsten.

Rund 100 Objekte, davon etwa 32 Badekostüme, -anzüge und Bikinis sind in der Ausstellung zu sehen. Vom entzückende Badekostüm in rot mit kleinen weißen Punkten und gerüschten Beinabschlüssen bis hin zu knallbunten Badehosen, Häkelbikinis und einem Sportbadeanzug der Schwimmerin Sandra Völker zeigt die Ausstellung das, was den Wandel der Bademoden ausmacht. Es wurde im Laufe der Zeit mit Materialien experimentiert, Farben und Schnitte änderten sich und die Badebekleidung wurde zusehends praktischer. Die Besucher bekommen einen interessanten und auch amüsanten Einblick in die Entwicklung der Bademoden und bei so manchem Exemplar werden bei einigen sicherlich Erinnerungen aus der Kindheit geweckt.

"Die Ausstellung "Ab in den Urlaub" Bademode im Wandel der Zeit" ist bis zum 25. September zu sehen. Der Eintritt kostet zwei Euro. Es gibt ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm mit Vorträgen und Workshops.

Am Sonntag, 26. Juni, können Kinder ab zehn Jahren eine Badetasche selbst gestalten, die Kosten betragen neun Euro plus Materialkosten. Am Donnerstag, 30. Juni, erzählt Kuratorin Hannah Waldorf viel Wissenswertes über die Entwicklung der Bademoden, die Kosten betragen fünf (ermäßigt drei) Euro. Anmeldungen für die Veranstaltungen sind unter Tel. 02252-838060 oder per Mail an info@roemerthermen-zuelpich.de möglich.