Hohe Sozialkompetenz und sehr gute Noten

Strahlende Gesichter bei den Abiturienten in der Kirche des St.-Nikolaus-Stifts mit Klassenlehrer Michael Mahlberg (l.) und Schulleiter Norbert Paffenholz (r.).

Zülpich-Füssenich (bp). Die Absolventen des Beruflichen Gymnasiums des St.-Nikolaus-Stifts erhielten jetzt im Forum der Schule ihre Zeugnisse. Alle 24 Schülerinnen und Schüler, die in die Qualifikationsphase eintraten, haben ihre Prüfungen mit großem Erfolg bestanden. Mit der Allgemeinen Hochschulreife und der gleichzeitig verliehenen sozialpädagogischen Qualifikation haben sie die Möglichkeit, sofort ein Studium aufzunehmen oder mit einem Berufspraktikum die staatliche Anerkennung als Erzieher zu erhalten.

Der enorme Erfolg dieser doppelt qualifizierenden Ausbildung ist begründet im traditionellen Unterricht im Klassenverband. "Schon zu Beginn der dreijährigen Ausbildung", so Jennifer Kulla, die Klassensprecherin, "zeichnete sich ab, dass wir eine Gemeinschaft voller einzigartiger Menschen sind, voller Selbstbewusstsein und vor allem mit einem standfesten Zusammenhalt. Aber auch der Kontakt zum Lehrpersonal ist enger und familiärer als in einem Kurssystem."

Als "digital natives" legten die Abiturienten in der historischen Klosteranlage des St.-Nikolaus-Stifts mit flächendeckendem WLAN-Empfang, elektronisch hinterlegten Tafeln (Smartboards) in allen Klassenräumen und ausdrücklich erwünschten Smartphones und Laptops ein enormes Lerntempo vor. Deutlich wurde die hohe Medienkompetenz auch bei der Abschlussfeier, in der die erlebte Schulzeit multimedial als die schönste Zeit des Lebens präsentiert wurde.

Der Abschlusstag begann mit einer gemeinsamen, von den Absolventen gestalteten Heiligen Messe. In der Rede zur Zeugnisübergabe lobte Schulleiter Norbert Paffenholz vor allem die hohe Motivation der Schülerinnen und Schüler, ihr umfangreiches pädagogisches Wissen in der erzieherischen Praxis anzuwenden. Als Beleg der engen Verbundenheit der Abiturienten zum St.-Nikolaus-Stift zitierte er aus der Abiturzeitung den Berufswunsch von Anne Ophoven. "Ich möchte gerne auf Lehramt studieren, um später wieder in Füssenich zu landen." Die meisten Absolventen beabsichtigen nach dem Berufspraktikum ein Studium aufzunehmen. Dabei werden ihnen als pädagogische Fachkräfte eine Vielzahl von Credit-Points beim Studium angerechnet werden.

Das Bewerbungsverfahren für das Schuljahr 2017/18 für die sehr begehrten Schulplätze der Beruflichen Gymnasien beginnt am 1. September. Neben der doppelt qualifizierenden Schulform Sozialpädagogik wird erstmalig der gymnasiale Schulformschwerpunkt Gesundheitswissenschaften angeboten. Weitere Informationen gibt es unter www.st-nikolaus-stift.de.