Stimmungsvolle Abiturfeier

Euskirchen (bp). 81 Abiturientinnen und Abiturienten des Emil-Fischer-Gymnasiums erhielten jetzt im gut gefüllten Stadttheater ihr Reifezeugnis. In feierlichem Rahmen erläuterte der neue Schulleiter Dr. Michael Szczekalla, der selbst einen Lehrstuhl im Fach Anglistik an der Universität Greifswald unterhält, die Bedeutung dieser Zäsur für die scheidenden Schülerinnen und Schüler und ermutigte diese, im weiteren Verlauf ihres beruflichen und privaten Werdegangs über den Tellerrand hinaus wertvolle Erfahrung zu sammeln - sei es im Ausland oder vielleicht auch an weiter entfernten Orten in Deutschland.

Auch das Oberstufenteam, vertreten durch Hansi De Jong, Ralf Dettbarn und Ulrich Kessel, appellierte an die Weltoffenheit der jungen Menschen, die weiterhin den europäischen Leitgedanken frei von Rassismus und nationaler Enge leben mögen. Neben weiteren Redebeiträgen der Elternvertreterin Frau Riße und des Schülersprechers Martin Cöln wurde die Feierstunde von verschiedenen Darbietungen der Bereiche Tanz, Gesang und Instrumentalmusik begleitet.

Am Abend ging die Feier im "Forum Zülpich" weiter, das seine Gäste festlich dekoriert mit allerlei Gaumenfreuden empfing. Auch wartete der Abiturjahrgang 2016 mit diversen Beiträgen auf, so unter anderem mit dem Abiturfilm, der noch einmal die sehr unterhaltsame Mottowoche in Szene setzte, sowie mit gelungenen Gesangsbeiträgen von Hassan Zaidi und Sarah Egeler und natürlich einem Ball, der in kleiner Runde bis in die Morgenstunden andauerte.

Das Zeugnis der Allgemeinen Hochschulreife beziehungsweise Fachhochschulreife erhielten: Adrian Bajraktari, Philip Berg, Maike Bergen, Max Berners, Fynn Bertram, Eileen Bindig, Jennifer Bochenek, Janik Boewe, Lena Brock, Stefanie Brück, Dominik Burgdorf, Robin Carl, Fabian Ciesla, Bastian Curic, Ronja Czurda, Martin Cöln, Ina Doderer, Sarah Egeler, Michael Fischenich, Daniel Franz, Hannah Frings, Jennifer Gawlik, Jason Geld, Niklas Geschwind, Jacqueline Grosa, Natascha Haller, Tobias Hopp, Magni Hügemann, Fabian Hüttmann, Katharina Jeworrek, Pascal Jüßen, Anja Jäger, Sven Kaminski, Mirijam Kanwischer, Jimin Kim, Sung Min Kim, Bastian Klier, Alexander Klink, Wanessa Kolodziejczyk, Irina Komnik, Betül Kurbaga, Nadja Kuuk, Alexandra Kühne, Maximilian Lennartz, Lisa Lenzen, Corina Lied, Sami Mehmet, Pascal Meier, Katharina Mut, Martina Neufeld, Silja Nimsch, Mats Ody, Jil Offermann, Ibrahim Omayrat, Phil Pellmann, Laura Peters, Maria Piwek, Nicole Repp, Isabelle Riße, Angelo Rosenfeldt, Antonia Ruf, Melanie Saibel, Frederic Scheidt, Kai Schenk, Maren Schneider, Christoph Simf, Matthias Simons, Florian Sorgatz, Fabian Spitzkat, Michael Stockart, Fjolla Sulejmani, Jonas Tennié, Niclas Theffo, Katharina Thurow, Pascal Tobay, Ferit Tohidi Far, Alicia Toppmöller, Alexander Uerdingen, Stefan Vollmer, Ann-Christin Weber, Julian Werner, Natalia Wyka, Hassan Zaidi und Antek Zawacki.