Stolz auf viele und vielfältige Talente

Bad Münstereifel (bp). Alexander Büttner hatte seinerzeit als Bürgermeister von Bad Münstereifel die Veranstaltung "Köpfe" eingeführt und etabliert. Büttners Nachfolgerin Sabine Preiser-Marian hat diese Tradition nun fortgeführt und die "Köpfe 2015" ins Rathaus eingeladen.

Der diesjährige Empfang begann mit musikalischen Vorträgen von Arnela Salkovic und Emma Sieberhagen. Beide hatten beim Regionalwettbewerb "Jugend musiziert" in Bonn mit ihrem Blockflötenvortrag mit der höchstmöglichen Punktzahl den ersten Platz belegt.

Peter Gemünd wurde geehrt, da ihm im Jahr 2015 der Goldene Meisterbrief im Bäckereihandwerk ausgehändigt wurde. Seit 50 Jahren leitet er gemeinsam mit seiner Frau ein großes Filialunternehmen.

Bürgermeisterin Preiser-Marian betonte die Bedeutung des Ehrenamtes und nannte explizit die Freiwillige Feuerwehr, bei der Begrüßung von Hauptbrandmeister Delev Köpp. Köpp wurde vom Deutschen Feuerwehrverband mit dem Feuerwehr-Ehrenkreuz in Bronze für sein überdurchschnittliches Engagement bei der Feuerwehr ausgezeichnet.

Hans-Peter Esser konnte im vorigen Jahr bei der Firma Peter Greven sein 50-jähriges Dienstjubiläum begehen. Er selbst verwies in diesem Zusammenhang auf seine langjährige Tätigkeit als Präsident, Vorsitzender beziehungsweise Geschäftsführer in mehreren Vereinen im Doppelort Arloff-Kirspenich.

Bilder zum Anschauen seiner Kunstwerke aus dem Skulpturenpark in Honerath hatte Paul Greven mitgebracht. Er wurde vom Landschaftsverband Rheinland unlängst mit dem Rheinlandtaler ausgezeichnet.

Was es mit dem italienischen Friedenspreis "Premio Satyagraha" auf sich hat - einer Auszeichnung, die bereits mehrere Jahre zurückliegt - erläuterten die Eheleute Dr. Monika und Professor Udo Tworuschka. Sie brachten im Jahr 2015 eine Neuauflage eines Buches heraus, dass die verschiedenen Religionsrichtungen für Kinder verständlich erklärt. Aufgrund der aktuellen Lage wurde das Buch um ein Kapitel erweitert, das konkret auf das Thema Flüchtlinge eingeht.

Für ihr engagiertes Eingreifen in Sachen "Tierrettung" wurden Lucie und Linda Grömping geehrt. Obwohl sie schon eine Tierpatenschaft hatten, retteten sie im vorigen Jahr den Haflinger Herkules vor dem Schlachter.

Die Kategorie Sport begann mit der Reiterin Iris Binzenbach. Gemeinsam mit ihren Reiterkameradinnen gewann sie die Mannschaftsprüfung der Kreise aufgrund von mehreren erfolgreich absolvierten Wettbewerben im Springreiten.

Zum ersten Mal seit es den Empfang "Köpfe" gibt, war auch ein vierbeiniger Preisträger anwesend. Die jetzt vierjährige Hündin Tessa, gewann, geführt von ihrer Trainerin Beraja Schulze-Reimpell, den zweiten Preis bei der Jugend- und Juniorenmeisterschaft für Hundesport in Kevelaer.

Aber auch weitere Vierbeiner haben ihren Herrchen zum Sieg verholfen. Die Alaskan-Hounds von Enrique Foedtke bescherten ihm und seinem Sohn Silas im Jahr 2015 mehrere Erfolge bei Meisterschaften. Silas Foedtke machte schon mit 13 Jahren den Musher-Führerschein und gewann acht Wochen später ein Off-Snow-Schlittenhunderennen.

Nora Kirschmeier, Auszubildende im Goldschmiedehandwerk, konnte in diesem Jahr selbst ein Foto ihres Ordens präsentieren, für den Sie vom Kölner Verein "Fest in Gold" mit dem zweiten Platz ausgezeichnet wurde. Bereits im vorigen Jahr wurde sie ausgezeichnet, musste sich aber wegen Blockunterrichts von ihrer Ausbilderin, Ursula Palm-Zumbé, vertreten lassen.

Schüler der Grundschule Mutscheid berichteten über ihr Projekt "Lagerung von Äpfeln und Möhren", für das sie bei "Schüler experimentieren" mit einem Sonderpreis ausgezeichnet wurden. Als Anschauungsobjekt hatten das Amphibienfahrzeug dabei, das ihnen den Preis bei "Schüler experimentieren" beschert hatte.

Natürlich waren auch die Jungforscher vom St.-Michael-Gymnasium wieder bei der diesjährigen Ehrung vertreten. Von einem ganz besonderen Highlight konnte Adrian Lenkeit berichten. Ihm wurde im Jahre 2015 ermöglicht, an einem internationalen Wettbewerb (International Science an Engineering Fair) in Pittsburgh, USA, teilzunehmen. Trotz einer Zahl von 1700 Teilnehmern aus 70 Ländern wurde er mit dem vierten Preis in der Sparte Physik und Astronomie ausgezeichnet. Gemeinsam mit Matthias Schäfers stellte er neue Projekte vor.

Björn Bouwer und Nico Hochgürtel stellten ihr Thema "Weiche Robotik" vor, mit dem sie den Landessieg bei "Schüler experimentieren" im Fachbereich Technik errungen hatten. Justus Beyerling, dem man seine Begeisterung für Chemie deutlich anmerkte, berichtete von seinen Erlebnissen und Erfahrungen bei der Chemie-Olympiade in Göttingen.

Bürgermeisterin Sabine Preiser-Marian freute sich über die zahlreichen erfolgreichen Projekte und spornte die kleinen Forscher zu weiteren Experimenten an. "Ich bin stolz, dass es in unserem Stadtgebiet so viele und vielfältige Talente gibt, die Bad Münstereifel in der Region so gut vertreten und bekannt machen," so Preiser-Marian.

Nicht zuletzt konnte die Bürgermeisterin auch ihren Vorgänger Alexander Büttner selbst zur Veranstaltung "Köpfe 2015" im roten Rathaus begrüßen. Während er sich ins Goldene Buch der Stadt eintrug, verriet Büttner, dass er einen neuen Job habe: Er arbeitet nun als Leiter der Verwaltung im Heidelberger Ankunftszentrum der Bundesanstalt für Migration und Flüchtlinge (BaMF).