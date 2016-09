Erfolge im Sport, Probleme bei der Verjüngung

Zülpich (bp). Mit mehr als 1100 Mitgliedern ist der TuS Chlodwig Zülpich der größte Sportverein in der Römerstadt und gehört mit zu den größten Vereinen im gesamten Kreis Euskirchen. Zahlreiche Abteilungen können beachtliche sportliche Erfolge aufweisen, wie etwa die Basketball-Abteilung mit dem Aufstieg der 1. Herrenmannschaft in die 2. Regionalliga, der vierthöchsten Spielklasse in Deutschland. Trotzdem war es erst kurz vor der diesjährigen Hauptversammlung gelungen alle Vorstandsposten mit Personenvorschlägen für die Vorstandswahl zu besetzen.

Der neue Vorstand wurde von den anwesenden Mitgliedern einstimmig gewählt. Er setzt sich zusammen aus Dr. Gerd-Rüdiger Wasmuth (Vorsitzender), Robert Hintzen (stellvertretender Vorsitzender), Jennifer Held (Geschäftsführerin), Ingo Schnitzler (Kassenwart) sowie den Beisitzern Alois Drach, Marc Grospitz und Günter Strohbach. Jürgen Kremer gehört dem Gremium ebenfalls als Vorsitzender der Vereinsjugend an, die diesen Posten in einer eigenen Sitzung wählt.

"Wir benötigen dringend Menschen, die sich in ihrem Verein engagieren und diesen für die Zukunft gestalten und erhalten möchten. Wir hatten in diesem Jahr wieder Schwierigkeiten die einzelnen Posten zu besetzen und müssen in zwei Jahren zwingend Neubesetzungen vornehmen, da Vorstandsmitglieder ausscheiden werden", sagte Vereinschef Dr. Gerd-Rüdiger Wasmuth. "Wenn sich in zwei Jahren kein neuer Vorstand bilden kann befinden wir uns wieder in der Situation wie bei der vergangenen Vorstandswahl vor zwei Jahren und stehen erneut vor der drohenden Vereinsauflösung."

Zwei Jahre zuvor konnten nicht alle Vorstandsposten beim ersten Wahlgang besetzt werden, sodass eine außerordentliche Mitgliederversammlung einige Wochen später mit Neuwahlen durchgeführt werden musste. Vor zwei Jahren schieden der damalige Kassenwart Alois Drach und der Geschäftsführer Marc Grospitz aus, blieben dem Vorstand aber als jeweilige Stellvertreter ihrer vorherigen Posten erhalten. In diesem Jahr trat der zweite stellvertretende Vorsitzende Johannes Mahlberg nicht wieder an und in weiteren zwei Jahren möchte der Vorsitzende Dr. Gerd-Rüdiger Wasmuth sein Amt an einen jüngeren Nachfolger übergeben.

Bei der Jahreshauptversammlung gab es auch erfreuliche Nachrichten: So steigt die Mitgliederzahl nach einem erheblichen Einbruch vor einigen Jahren wieder kontinuierlich an. Zudem steht der Verein finanziell auf einem soliden Fundament. Zahlreiche Abteilungen konnten im aktuellen Jahr darüber hinaus viele sportliche Erfolge verbuchen. So ist der Chlodwiglauf der Leichtathletik-Abteilung mit mehr als 1300 Teilnehmern ein überregional bekanntes und geachtetes Ereignis mit großer Werbekraft für den TuS. In der Altersklasse M60 wurde Leichtathlet Matthias Balduwein NRW-Hallenmeister im Weitsprung und rangiert auf der Weltrangliste in dieser Altersklasse auf Platz zwölf. Herbert Mussinghoff errang bei den Deutschen Hallen-Seniorenmeisterschaften den zweiten Platz im Diskuswurf. Damit sind beide für die Deutschen Seniorenmeisterschaften qualifiziert. Bei den Basketballern sind die U18- und U16-Junioren jeweils Regionalliga- und Oberliga-Meister, die U17- und U15-Juniorinnen sind Regionalliga-Meister geworden. In der Tischtennisabteilung haben die erste Herrenmannschaft und die Schülermannschaft jeweils den Sprung in die Bezirksklasse geschafft. Und die Karnevalsfeier an Weiberfastnacht im "Forum Zülpich" konnte Dank der Zusammenarbeit mit den Zülpicher Karnevalsvereinen erhalten bleiben und fand in diesem Jahr wieder großen Anklang.

"Eine Neuformierung des Vorstandes ist dringend erforderlich, und wir hoffen in den kommenden zwei Jahren wieder mehr junge Menschen für die Vorstandsarbeit zu begeistern", sagt Dr. Gerd-Rüdiger Wasmuth.