Tomograph ins Krankenhaus geflogen

Um den neuen Magnetresonanztomographen (MRT) überhaupt aufstellen zu können, war zuvor ein Loch in die Fassade des Marien-Hospitals geschnitten worden. Mit einem Kran wurde das tonnenschwere Gerät dann in die erste Etage gehievt.

Um den neuen Magnetresonanztomographen (MRT) überhaupt aufstellen zu können, war zuvor ein Loch in die Fassade des Marien-Hospitals geschnitten worden. Mit einem Kran wurde das tonnenschwere Gerät dann in die erste Etage gehievt.

Euskirchen (tom). Er ist gut sechs Tonnen schwer. Dennoch schwebt das Teil, das an die Kapsel eines Raumschiffs erinnert, nahezu schwerelos in Richtung der ersten Etage. In die Fassade des Euskirchener Marien-Hospitals ist dafür extra eine Öffnung geschnitten worden.

Bereits in den frühen Morgenstunden haben Spezialfirmen mit den Vorbereitungen begonnen. Um 11.05 Uhr hängt der Magnet des neuen Magnetresonanztomographen (MRT) am Haken des Spezialkrans. "Das ist wie Weihnachten und Geburtstag an einem Tag", freut sich der Chefarzt der Radiologie des Marien-Hospitals, Dr. Olaf Rieker. Vor sechs Jahren habe er beim Geschäftsführer des Krankenhauses, Johannes Dörr, erstmals leise angefragt, ob genügend Geld für einen neuen MRT vorhanden sei. Im Mai des vergangenen Jahres war die Kasse ausreichend gefüllt. Dörr gab grünes Licht und wenig später wurde die entsprechende Baugenehmigung erteilt.

"Für das Krankenhaus ist die Anschaffung ein wichtiger Schritt in Richtung Zukunft. Das Magnetfeld ist doppelt so groß wie bei herkömmlichen Geräten und im Kreis Euskirchen einzigartig", so Rieker. Die verdoppelte Magnetfeldstärke könne zu einer doppelt so guten Bildqualität führen. Zudem sei man nun wegen der vermehrten Leistung dazu in der Lage, die Messverfahren deutlich zu beschleunigen.

Insgesamt wurden zwei Millionen Euro in das Projekt investiert. "Weil das Gerät so schwer ist, mussten im Vorfeld im Untergeschoss und im Keller einige Stahlträger gesetzt werden, damit der MRT nicht irgendwann durch die Decke bricht", sagt Projektleiterin Christina Rüdiger vom Unternehmen G-tec, das im Vorfeld sämtliche Koordinierungsarbeiten zwischen den verschiedenen Firmen übernommen hatte.

Um Patienten und Mitarbeiter der Radiologie vor dem Magnetfeld und das Gerät vor elektromagnetischen Störungen zu schützen, wurden in der ersten Etage 7,5 Tonnen Stahlplatten verbaut. Der Boden ist zudem ableitfähig, damit mögliche Spannungsschwankungen aufgefangen werden können und die Messungen nicht beeinflussen.

"Der Bereich der Radiologie wurde und wird einmal auf Links gedreht. Hier wird wirklich an jeder Ecke gearbeitet", sagt Rieker. Für "mein Baby" wurde sogar der komplette Grundriss überarbeitet.

Auch für die Patienten und Mitarbeiter wird sich Einiges ändern. "Der bisherige MRT, der neue und der Computertomograph haben künftig einen gemeinsamen Wartebereich. Dadurch werden die Wege für Patienten und Personal optimiert", berichtet der Radiologie-Chef.

Der Clou am neuen Gerät: Im gekauften Paket seien Upgrades enthalten, die es noch gar nicht auf dem Markt zu kaufen gebe, so Rieker: "Das sind spezielle Funktionsmessungen. Beispielsweise können wir bald feststellen, in welchen Teil des Gehirns das Blut aus der Halsschlagader fließt, ohne vorher Kontrastmittel gespritzt zu haben."

Der neue MRT, auch Kernspintomograph genannt, sei der erste seiner Art, der Daten digital mit optischen Kabeln übertrage, so Rieker, der jeden Schritt der Montage genauestens verfolgte und das Lächeln nur schwer verbergen konnte.

Bis im Gerät der erste Patient untersucht wird, dürften noch knapp zwei Wochen vergehen. Zuvor muss der MRT komplett verkabelt und die Öffnung in der Fassade wieder geschlossen werden. Dann folgt noch die technische und bautechnische Abnahme.

Nach aktuellem Stand der Bauarbeiten soll das Gerät am 27. Juni in Betrieb genommen werden. Klar, dass sich Dr. Olaf Rieker auf diesen Moment freut.