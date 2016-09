Gebimmel schlägt aufs Gemüt

Zülpich-Enzen (tom). Seit 100 Jahren läutet die Kirchenglocke im Zülpicher Ortsteil Enzen auch in der Nacht. Damit ist es bald vorbei. Künftig soll sie schweigen. So etwas hat Zülpichs Pastor Guido Zimmermann noch nicht erlebt. "Es hat sich noch nie jemand bei mir über die Lautstärke einer Glocke beschwert", sagt er. Doch nun hat ein Anwohner beim Erzbistum Köln Beschwerde über die Lautstärke des Geläuts der Kunibert-Kirche in Enzen eingelegt - ihm schlägt die Glocke vor allem nachts mächtig aufs Gemüt.

"Ja, das stimmt! Dass die Glocke zur halben Stunde einmal schlägt und zur vollen Stunde der Uhrzeit entsprechend oft läutet, stört ihn", bestätigt Pfarrer Zimmermann. Das Erzbistum nahm sich der Beschwerde an und schickte mit Norbert Jachtmann den Glockensachverständigen des Erzbistums nach Enzen. Der maß zunächst die Lautstärke des Glockenschlags vor der Kirche, ehe er die mehr als 100 Jahre alte Treppe samt Leiter zum Glockenturm hochkletterte und sich ein Bild vom mechanischen Schlagwerk machte. Zimmermann: "Es wurde festgestellt, dass der Hammer mit einem großen Einfallswinkel auf die Glocke trifft. Dementsprechend laut ist sie. Wenn man diesen Schwung verringert, wird auch die Lautstärke geringer."

Allerdings sei das mit gehörigen Kosten verbunden, da die Technik komplett ausgetauscht werde müsse. Laut Pastor Zimmermann sei eine kurzfristige Lösung gefunden worden, aber umgesetzt sei sie noch nicht. "Wir werden das Schlagwerk zwischen 22 und 7 Uhr ausschalten, damit wir im wahrsten Sinne des Wortes erst einmal Ruhe in dem Streit haben", sagt der Kreisdechant.

Küsterin Martina Schleifer schränkt ein: "Das Schlagwerk wird seit anderthalb Jahren digital über ein Touchpad gesteuert. Ich kann es allerdings nicht umprogrammieren. Deshalb haben wir eine Spezialfirma beauftragt, die sich dem Problem zeitnah annehmen wird." Sie habe zwar auch per Knopfdruck die Möglichkeit, die vier Glocken zu läuten, doch das mache sie nur zu Messen. Der Stundenschlag sei programmiert und deshalb nicht einfach abzuschalten.

Von den vier Glocken läutet zur jeden halben Stunde immer die mit der Nummer vier auf dem Display des Touchpads. "Sie hat den hellsten Klang", so Schleifer. Sie könne die Beschwerde nicht nachvollziehen: "Der Lärm der Autobahn ist im Ort wesentlich präsenter als das Geläut der Glocke."

Doch warum läutet die Glocke überhaupt auch mitten in der Nacht zur jeden halben Stunde? "Das ist in manchen Orten einfach Tradition. Ich betreue als Pastor 21 Kirchen, in jeder wird das anders gehandhabt. Es ist eine Tradition, die die Bürger an Gott erinnern soll. Mit dem Glauben oder dem Christentum an sich hat das nichts zu tun", sagt Zimmermann. Zwar sei die Beschwerde in Enzen, die an Zimmermann über das Erzbistum herangetragen worden ist, die erste in seiner Dienstzeit, doch er habe von anderen Pastoren gehört, dass es neuerdings häufig zu derartigen Beschwerden komme. "In Hilden gibt es ein ähnliches Problem. Es gibt allerdings auch noch weitere Städte und Dörfer", sagt Zimmermann.

Bei den Enzenern stößt der wohl bald ausbleibende Glockenschlag in der Nacht auf wenig Gegenliebe. "Wenn ich aufs Land ziehe, dann weiß ich doch, dass da Kirchenglocken läuten", sagt Manuel Wendel. Sich darüber zu beschweren, sei so, als würde man neben einen Sportplatz ziehen und sich über die Fußballspiele aufregen, so Wendel. "Früher waren die Kirchenglocken für viele die einzige Möglichkeit zu erfahren, wie viel Uhr es ist. Ich weiß noch genau, dass ich auch darauf geachtet habe, was das Stündchen geschlagen hat und bin dann eben vom Spielplatz nach Hause gegangen", erinnert sich Wendel. Heute habe er sich so ans Geläut gewöhnt, dass er es überhaupt nicht mehr wahrnehme.