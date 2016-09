Schmetterlinge beim Schlüpfen beobachtet

Bad Münstereifel-Houverath (pp). Wie spannend es ist, die Entwicklung eines Schmetterlings von der Raupe über die Puppe bis zum Schlüpfen des Falters zu beobachten, erlebten die Kinder in der DRK-Kita Houverath und ihre Erzieherinnen hautnah mit.

Bevor die Beobachtungen starteten, einigten sich die kleinen Naturforscher auf zehn Namen, denn für die Dauer des mehrwöchigen Projektes sollten die Raupen nicht anonym bleiben. Mit großer Spannung verfolgten die Kinder, wie die Raupen tagtäglich dicker und größer wurden. Als Lilliyfee, Freddy, Sophia, Lilly, Topsi, Yoda, Ben, Anna, Fritz und Onkel Hans nach drei Häutungen schließlich als Puppen in ihren Kokons steckten, wurde die Geduld der kleinen Naturforscher auf eine harte Probe gestellt. Die Wartezeit bis zum Schlüpfen überbrückten die Kinder und ihre Erzieherinnen mit vielen Aktionen rund um Raupen und Schmetterlinge und erfuhren dabei viel Wissenswertes. Dann war der große Moment gekommen, und die ersten Distelfalter zeigten sich in ihrer ganzen Pracht.

Einige Tage lang wurden die Schmetterlinge mit Früchten und Zuckerwasser gefüttert. Doch dann hieß es Abschied nehmen, und die Falter wurden auf dem Außengelände in die Freiheit entlassen.

Um den Eltern einen Einblick zu ermöglichen, wurde in diesem Jahr das übliche Muttertagsfest in Form eines "Forschertages" veranstaltet. Die Ausstellung mit Bildern, Informationen, Eindrücken und Kommentaren, die an diesem Tag gezeigt wurde, rundete das Projekt ab. Für die Vorschulkinder stand zudem noch ein Besuch im Schmetterlingsgarten in Ahrhütte auf dem Programm.