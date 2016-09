Volkswagen soll nach Euskirchen kommen

Errichtet der Volkswagen-Konzern vielleicht bald ein Batteriewerk in Euskirchen? Die CDU-Stadtratsfraktion macht sich für derartige Pläne stark.

Euskirchen (bp). Die CDU-Fraktion im Euskirchener Stadtrat hat bei der Euskirchener Stadtverwaltung den Antrag gestellt, mit dem Volkswagen-Konzern Gespräche über die Ansiedlung einer Produktionsstätte für Elektrofahrzeug-Batterien auf dem Gelände der so genannten "PrimeSite Rhine Region" aufzunehmen. Der Antrag soll in der nächsten öffentlichen Sitzung des Ausschusses für Wirtschaftsförderung und Liegenschaften am 9. Juni besprochen werden.

"Euskirchen kann mit seiner Nähe zum Forschungszentrum Jülich, wo es eine große Forschungs- und Entwicklungsabteilung für Batteriezellen gibt, sowie mit der Nähe zum UN-Standort für Nachhaltigkeit in Bonn werben", sagt Ausschussmitglied George Tulbure zur Intention des Antrags. In Bonn seien zudem mehrere UN-Sekretariate im Bereich Klimaschutz und Nachhaltigkeit angesiedelt, sodass sich aus dieser Nähe die Möglichkeit positiver Vernetzungen ergeben könne.

Derzeit ist laut Medienberichten noch kein Standort für den Bau der Batterie-Produktion für Elektroautos gefunden. Deshalb soll die Kreisstadt Euskirchen um Bürgermeister Dr. Uwe Friedl die Gelegenheit nutzen, um dem Autokonzern die "PrimeSite Rhine Region" anzubieten. Ein Ass im Ärmel wäre für den Standort Euskirchen das Erweiterungspotential der Fläche: "Es bietet es sich an, eine Erweiterungsfläche unmittelbar an der ersten Produktionsstätte vorzuhalten, damit Volkswagen bei Bedarf kostengünstig expandieren kann", so Fraktionsvorsitzender Klaus Voussem.

Als weitere Vorteile einer Ansiedlung sieht der Fraktionsvorsitzende die Schaffung von Wohnraum und Arbeitsplätzen sowie von zusätzlichen Steuereinnahmen an. Zudem habe ein Ankerbetrieb, wie es die Batterie-Produktion für Elektroautos darstellt, den positiven Effekt, dass sich auf lange Sicht auch Zulieferbetriebe und Forschungseinrichtungen der entsprechenden Sparte in Euskirchen anzusiedeln und den Standort dahingehend thematisch zu entwickeln könnten.