Kommerner wird Deutscher Meister

Äußerst erfolgreich schon beim ersten Wettkampf der Saison war Joachim Grütjen vom VfL Kommern: Er gewann in Alsdorf die deutsche Meisterschaft in der Duathlon-Kurzdistanz der Altersklasse 55.

Mechernich-Kommern (pp). Joachim Grütjen ist Deutscher Meister. Bei der von der Deutschen Triathlon-Union in Alsdorf ausgetragenen deutschen Meisterschaft in der Duathlon-Kurzdistanz siegte der Athlet des VfL Kommern in der Altersklasse 55. Damit verlief der erste Wettkampf der Saison trotz des kalten und stürmischen Wetters für den Kommerner Läufer ausgesprochen gut.

Der Wettkampf fand im Rahmen des 7. Dachser Duathlons statt. Auf die Teilnehmer warteten zehn Kilometer Laufen, 40 Kilometer Radfahren und nochmals fünf Kilometer Laufen. Der 2,5-Kilometer-Rundkurs für die Laufstrecke führt durch die Alsdorfer City, die sieben Kilometer lange Radstrecke ins teilweise recht hügelige Umland.

Den ersten Lauf über die10-km-Distanz konnte Grütjen in der Zeit von 39:45 Minuten beenden. Seine Extraklasse bewies er in seiner Paradedisziplin Radfahren. Genau in einer Stunde hatte er die Strecke absolviert. Für den abschließenden 5-km-Lauf benötigte er 20:19 Minuten, bevor er unter dem Applaus der zahlreichen Zuschauer das Ziel erreichte.

In Vorbereitung auf den weiteren Saisonhöhepunkt, den Ostseeman-Triahtlon am ersten Augustwochenende (3,8 km Schwimmen, 180 km Radfahren und 42 km Laufen) sind der Indeland-Triathlon (Mitteldistanz) im Juni und der Münster-Triathlon (Olympische Distanz) bei Joachim Grütjen bereits fest eingeplant.