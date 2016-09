Sechs Fehlschüsse und trotzdem ein Volltreffer

Er hatte zwar die volle Aufmerksamkeit des Publikums, doch ein Treffer wollte Stephan Brings an der Wißkirchener Torwand nicht gelingen. Die Töne traf der "Brings"-Frontmann und Schirmherr der Veranstaltung dafür umso besser.

Euskirchen-Wißkirchen (tom). Es ist die magische Formel für Fußballer: drei unten, drei oben. Seit mehr als 60 Jahren versuchen Gäste des Aktuellen Sportstudios sechs Treffer bei ebenso vielen Versuchen auf die Torwand zu erzielen - bislang erfolglos. Auch beim 14. Prominenten-Torwandschießen des SC Wißkirchen gelang es keinem Schützen. Doch das machte nichts, denn es standen keine Treffer, sondern der gute Zweck im Vordergrund der Benefizveranstaltung.

Zugegeben, Musik machen, kann er besser als Fußball spielen: Stephan Brings. Beim Prominenten-Torwandschießen in Wißkirchen traf der Bassist und Sänger der kölschen Kultband "Brings" keinen seiner sechs Versuche, dafür aber jeden Ton. Dass sich musikalisches Talent und sportliches Können bei Brings nicht ausschließen, bewies sein Bandkollege Kai Engel. Der Keyboarder eröffnete das Benefiz-Event mit zwei Treffern. Und genau die bedeuteten am Ende den Tagessieg.

Doch der eigentliche Gewinner war der Hospiz-Verein Erftstadt. Stephan Brings und der Ehrenvorsitzende des SC Wißkirchen und Initiator der Veranstaltung, Jürgen Sauer, überreichten einen Scheck in Höhe von 5800 Euro an Evelyn Preis. Die Koordinatorin des Vereins, der aktuell elf Familien palliativ betreut und hospizlich begleitet, war fast sprachlos, als sie die schwarzen Zahlen auf dem Scheck sah. "Wow! Einfach wow! Damit können wir viel bewegen", sagte sie.

Seit 1996 begleiten rund 40 geschulte ehrenamtliche Mitarbeiter schwerkranke und sterbende Kinder und Jugendliche sowie deren Bezugspersonen in vertrauter häuslicher Umgebung. Von diesem Engagement zeigten sich auch Stephan Brings und Kai Engel so sehr beeindruckt, dass sie kurz vor der Abfahrt in Köln noch die Bandkasse plünderten und den Betrag noch um 300 Euro erhöhten. "Die Bandmitglieder haben selbst zehn Kinder. Da ist es eine Selbstverständlichkeit, dass wir ein solches Projekt unterstützen", sagte Stephan Brings.

Bevor es auf dem Wißkirchener Sportplatz aber "drei unten, drei oben" hieß, gab das bestens aufgelegte Brings-Duo ein kleines, aber feines Konzert. Der Chor des Publikums fiel in Wißkirchen zwar ein bisschen kleiner aus. Aber leidenschaftlicher können die Fans beim großen Jubiläumskonzert zum 25-jährigen Bandbestehen am 4. Juni im Kölner Rheinenergie-Stadion Lieder wie "Halleluja", "Eifel", "Kölsche Jung" und "Su lang mer noch am lääve sin" auch nicht mitsingen.

Ein Konzert im Vorfeld des Torwandschießens - das gab es noch nie. "Das war so gut, dass sie jetzt gerne jedes Jahr kommen können", freute sich Jürgen Sauer. Bei den spannenden Torwandduellen der Prominenten fielen insgesamt 14 Treffer - zwei davon gingen aufs Konto des späteren Siegers. Vorjahressieger Markus Ramers (SPD) traf im Duell gegen Evelyn Preis nur einmal. Genauso oft trafen auch Extremsportler André Hauschke und Kreispressesprecher Wolfgang Andres.

Euskirchens Bürgermeister Dr. Uwe Friedl traf zwar nicht, doch das konnte dem ersten Bürger der Stadt nicht die Laune verderben. Denn Friedl freute sich auch gut anderthalb Wochen nach dem Ende der Bundesligasaison noch immer über den einstelligen Tabellenplatz "seines" 1.FC Köln.

Jürgen Schmitz, das Ehrenmitglied des SC Wißkirchen, erhielt im Rahmen der Veranstaltung vom Vorsitzenden des Fußballkreises Euskirchen, Hubert Jung, eine ganz besondere Auszeichnung: Als Zeichen des Dankes für sein Engagement in den vergangenen Jahrzehnten für den SC Wißkirchen überreichte Jung ihm die Goldene Ehrennadel des Fußball-Verbandes Mittelrhein. Schmitz lief von 1964 bis 1981 selbst für den SC Wißkirchen auf. 1973 übernahm er seinen ersten Vorstandsposten. Bis 1990 arbeitete er im Vorstand weiter mit, ehe er stellvertretender Vorsitzender wurde. Seit 2014 ist er als Beisitzer im Vorstand tätig.