Bürgermeisterin schießt den Vogel ab

Bad Münstereifel (bp). Nach 53 Schüssen fiel der stattliche Königsvogel und riesiger Jubel brach aus. Bürgermeisterin Sabine Preiser-Marian hatte sich beim Schützenfest in Bad Münstereifel am Pfingstsonntag gegen vier Mitbewerber durchgesetzt. Einen spannenden Wettkampf lieferte sie sich mit Klaudia Lingscheid, Klaus Helsper, Jannika Kälble und Dace Ulanova und entschied ihn letztendlich für sich.

"Ich habe noch nie mit einer Waffe geschossen, geschweige denn mit einer so alten, und freue mich jetzt riesig auf das kommende Königsjahr", meinte die stolze 45-jährige Schützenschwester nach ihrem entscheidenden Treffer. "Die Unterstützung der Schützenfamilie wurde mir sofort gewiss, und mir ist es eine Ehre Schützenkönigin dieses Traditionsvereins unserer schönen Stadt sein zu dürfen und so das Ehrenamt unterstützen zu können".

Das Schützenfest begann am Freitag zuvor mit dem Bürgerkönigsschießen. Schon nach dem 28. Schuss stand Matthias Chevalier hier als Sieger fest. Wie der Titel schon aussagt, können bei diesem Wettbewerb nur Bürger von Bad Münstereifel starten. Aber auch viele andere Besucher hatten im vorigen Jahr den Wunsch geäußert, einmal mit der über 150 Jahre alten Büchse schießen zu dürfen. Daher hatte sich der Vorstand der Sebastianer um Präsident Dirk Kälble entschlossen, in diesem Jahr auch einen Gästekönig zu ermitteln. Zwölf Bewerber starteten und nach dem 40. Schuss stand Heinz Röhmeier aus Zingsheim als Gästekönig fest. DJ Wolli sorgte für die musikalische Begleitung als am Freitagabend bis in die späte Nacht das Tanzbein geschwungen wurde.

Der Samstagabend begann mit einem Gottesdienst, zelebriert vom Präses der Bruderschaft, Christian Hermanns. Die mit Spannung erwartete Siegerehrung vom Pokal der Könige wurde durch den Sportwart Herbert Kastenholz kurzweilig vorgenommen. Souverän konnte sich der König von 1982, Alfred Lessenich, gegen 16 Mitbewerber durchsetzen.

Den Festzug am Sonntag, der den Abschluss des Königsjahres von Holger Heinen und Dace Ulanova einläutete, begleiteten sechs befreundete Bruderschaften, zwei städtische Vereine und drei Musikvereine.

Die Resonanz auf das diesjährige Schützenfest war durchweg positiv. Dennoch wird es im nächsten Jahr wieder eine Woche nach Pfingsten, also vom 2. bis 4. Juni, gefeiert werden. Dieser Termin ist schon fest im Jahreskalender eingetragen!