Breitbandausbau schreitet voran

Zülpich (pg). Es geht voran! Auch alle Zülpicher Außenorte sollen bald mit einem schnellen Internetanschluss versorgt werden. In der Kernstadt und in einigen Ortschaften surfen die Bewohner schon schnell im Netz, doch Bürgermeister Ulf Hürtgen und die Verwaltung sind sich einig, dass der Breitbandausbau für alle Bürger vorangetrieben werden muss - und zwar nicht erst bis 2018. Denn bis dahin sollen nach dem Wunsch der Bundesregierung alle Haushalte an schnelles Internet angebunden sein.

In Zülpich wird dieses Ziel deutlich früher erreicht. "Schnelles Internet ist heute ein Standortvorteil", sagt Bürgermeister Hürtgen. Mit Fördergeldern ausgestattet, fand die Verwaltung nach einem öffentlichen Ausschreibungsverfahren in der Telekom einen Partner für den Ausbau. Die Ortsteile Oberelvenich, Niederelvenich, Langendorf, Lövenich, Juntersdorf, Eppenich, Bürvenich und Füssenich profitieren davon und werden voraussichtlich ab August dieses Jahres schon schneller im Netz unterwegs sein können - mit bis zu 50 Megabit pro Sekunde (MBit/s).

Die Glasfaserkabel verlaufen bis zu den so genannten Multifunktionsgehäusen. Diese werden mit modernster Technik ausgestattet. Von diesem Punkt werden unter anderem die Datenpakete vom Kupferkabel auf die Glasfaser übertragen. Je näher ein Kunde an einem dieser Gehäuse wohnt, desto höher ist die Geschwindigkeit. 1,3 Millionen Euro zahlt die Stadt dafür, 90 Prozent werden jedoch aus Landesfördermitteln refinanziert, sodass für Zülpich ein Eigenanteil von 130.00 Euro übrig bleibt. Zusätzlich unterstützt die Stadt den Ausbau dadurch, dass Mitarbeiter des Bauhofes von der Kernstadt aus Rohre verlegen.

In den Ortsteilen Ülpenich, Hoven, Bessenich, Floren und Virnich verlegt die Telekom zurzeit im Eigenausbau zehn Kilometer Glaskabel und wird elf Multifunktionsgehäuse neu aufstellen und mit modernster Technik ausstatten. Bis Ende 2016 sollen diese Arbeiten abgeschlossen sein, und auch Weiler in der Ebene wird davon profitieren. Dank der so genannten "Vectoring Technik" können die Bewohner der Ortschaften dann rasant im Netz unterwegs sein. Vectoring ist ein Datenturbo auf dem VDSL-Netz (Very Highspeed Digital Subcriber Line). Das maximale Tempo beim Herunterladen wird sich auf bis zu 100 MBit/s verdoppeln. Beim Heraufladen vervierfacht sich das Tempo sogar auf bis zu 40 MBit/s. Das neue Netz wird so leistungsstark sein, dass Telefonieren, Surfen im Internet und Fernsehen gleichzeitig möglich sein werden.

Übrig bleiben dann noch die Ortsteile Geich und Merzenich, doch Bürgermeister Hürtgen zeigte sich zuversichtlich, dass auch diese Lücke zeitnah geschlossen werden kann. Dort werden dann über den Kreis Euskirchen Fördermittel vom Bund zum Tragen kommen.

Im Juni soll es noch eine Informationsveranstaltung geben, auf der die Bürger alle ihre Fragen loswerden können. Der genaue Termin wird noch bekannt gegeben. Interessierte können sich schon jetzt bei der Telekom registrieren und werden informiert, wenn das schnelle Netz buchbar ist.