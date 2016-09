Er hilft, wo Hilfe gebraucht wird

Euskirchen (tom). Die grün-weiße Mütze ist sein Markenzeichen - nicht nur in Euskirchen. Naci Sahin trägt sie auch in seiner türkischen Heimat. Selbst zum Besuch bei der ehemaligen türkischen Familienministerin und jetzigen Bürgermeisterin der Stadt Gaziantep, Fatma Sahin, nahm er die Mütze nicht ab. Er trage sie aber nicht aus religiösen Gründen, wie er stets betont, sondern nur, weil er auf dem lichten Schädel ansonsten frieren würde.

"Die Bürgermeisterin hat mir gesagt, dass es für sie eine Ehre sei, einen Landsmann, der in Deutschland das Bundesverdienstkreuz erhalten hat, in ihrer Stadt begrüßen zu können", sagt Naci Sahin stolz. Das Gespräch war praktisch eins von Bürgermeister zu Bürgermeister, denn der 71-Jährige wird in Euskirchen auch gerne als "Türkischer Bürgermeister" bezeichnet.

In Gaziantep stand außerdem ein Familienbesuch auf dem Programm, denn Sahins Tochter Yasemin ist in der Metropole Lehrerin. "Die Stadt ist berühmt für ihre Mosaike und Gastronomie", so Sahin.

Als talentierter Ringer erlangte Naci Sahin in den 1960er-Jahren in seiner türkischen Heimat große Bekanntheit. Er sicherte sich viele Titel und kämpfte sogar in der Nationalmannschaft. 1972 musste der junge Mann wegen der politischen Situation in seinem Land Hals über Kopf fliehen. So kam er zunächst nach Köln, später nach Euskirchen.

Jetzt kehrte er in seine Heimat zurück, um in Gaziantep und Kayseri den syrischen Flüchtlingen unter die Arme zu greifen. "Ich habe Brot verteilt und geholfen, wo ich nur konnte. Die Lage ist katastrophal. Wir leben in Euskirchen und Europa wirklich sehr gut", so Sahin.

Vor Ort traf er sich auch mit dem türkischen Politiker Mehmet Özhaseki. Er versprach dem Abgeordneten, sich weiter um die Flüchtlinge kümmern zu wollen. "Ich ziehe unheimlich Kraft daraus, Menschen helfen zu können. Und gerade Flüchtlinge haben dringend Hilfe nötig. Klar, dass ich da nicht wegschaue", so Sahin.

In seiner Wahlheimat Deutschland steckte ihm Anfang des vorigen Jahres Landrat Günter Rosenke im Auftrag von Bundespräsident Joachim Gauck die Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland ans Revers - in Anerkennung seines jahrzehntelangen Engagements im kulturellen und sozialen Bereich. In den 1980er-Jahren ließ sich der heute 71-jährige Deutsch-Türke zum Erzieher ausbilden. Er arbeitete im damaligen Erlenhof, später bis zu seiner Rente im Jahr 2007 in der Kaller Jugendwohnwerkstatt Tuwas.

Sahin wirkte auch politisch als Sachkundiger Bürger in Ratsgremien mit. 1986 brachte er die Gründung des ersten Ausländerbeirates der Stadt Euskirchen auf die Schiene. All die Jahre setzte sich der ehemalige Ringer intensiv für ein multikulturelles Miteinander und mehr Toleranz auf allen Seiten ein. Vor allem die Integration seiner türkischen Landsleute lag und liegt dem Euskirchener sehr am Herzen. Er berät und begleitet sie, dolmetscht, wenn nötig, hilft bei Behördengängen und legt sich besonders ins Zeug, wenn es darum geht, benachteiligten Jugendlichen den Weg in die Arbeitswelt zu ermöglichen.

2005 kandierte er sogar für den Bundestag. "Ich hatte keine Chance, aber ich habe Euskirchen ein bisschen bekannter gemacht. Die Stadt hat bei Türken in ganz Deutschland, aber auch in der Türkei einen guten Ruf", so Sahin.

In ein paar Tagen macht sich Naci Sahin wieder auf den Weg in die Türkei und macht das, was er so gerne tut: helfen!