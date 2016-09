Bad Münstereifel (bp). Zum dritten Mal hatte die Projektgruppe "Lesekultur" der Bürgerstiftung Bad Münstereifel die Einwohner der Kurstadt in diesem Jahr zu aufgerufen, ihre liebsten Gedichte, Sprüche, Zitate berühmter Denker, aber auch Songtexte oder Textstellen aus Romanen einzusenden. Es durfte aber auch etwas Selbstgeschriebenes sein.

Neu war in diesem Jahr, dass die Textblätter auch künstlerisch gestaltet sein konnten. Mit großer Freude haben die Initiatoren der "Lesekultur" die Vielzahl, die Vielfalt und die Qualität der immerhin 130 eingereichten Texte zur Kenntnis genommen. Sechs Sprachen sind vertreten, ein Text enthält sogar einen QR-Code, mit dem man sogleich auf die passende Youtube-Seite des Songs geleitet wird. Aus aktuellem Anlass finden sich in der Stadt auch zwei "Werner-Biermann-Memorial-Fenster" mit Texten des kürzlich verstorbenen Autors und Filmemachers.

Viele bekannte Münstereifeler sandten Texte ein. Heino und Hannelore wählten einen Passus aus der Autobiografie des Künstlers aus. Auch Johannes Schulte-Ontrop, auch bekannt als "Höhner Hannes", und Bürgermeisterin Sabine Preiser-Marian trugen zur Ausstellung bei. Knapp 20 ansässige Autoren, zum Beispiel Jochen Arlt, Jana Esser und Carl-Friedrich Ingenmey, schickten eigene Texte von hohem Niveau. Wunderbare Gedichte kamen auch von Monika Grömping und Monika Schlösser.

Mit einem "Literarischen Frühstück" wurde die Ausstellung am 7. Mai eröffnet. Die Texte werden nun für einen Monat in den Schaufenstern der Stadt aushängen und zu lesen sein - die Kurstadt wird zum Buch. "Das Schöne an der Aktion ist, dass wir auch Menschen erreichen, die üblicherweise nicht zu Lesungen gehen", sagt Initiatorin Waltraud Stening-Belz.

Erfreulicherweise stehen in diesem Jahr auch die Schaufenster des City-Outlets zur Verfügung. "Dabei zeigten sich die verantwortlichen Mitarbeiter des Outlets unglaublich kreativ. Ich habe das Gefühl, dass die Ausstellung dadurch nochmals gewonnen hat", so Stening-Belz.

Kreativ sind auch die einzelnen Gestaltungen in den Schaufenstern. Hier findet sich die Literatur zwischen den Beinen einer Schaufensterpuppe, dort dekoriert mit einem schwarzen Büstenhalter, dann wieder versteckt hinter Dekorationsschmetterlingen. "Die Geschäftsleute haben die Textstellen mit großer Freude entgegengenommen", meint Erja Uusitalo, die die Texte abgeschrieben und formatiert hat. "Und es ergeben sich die verrücktesten Stilleben."