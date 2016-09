Betretungsverbot wird ignoriert

Der Zaun, mit dem das Areal abgesichert wurde, ist an einigen Stellen ebenso so marode wie die Gebäude der ehemaligen belgischen Kaserne.

Euskirchen (tom). Die Warnschilder sind nicht zu übersehen: Lebensgefahr! Absolutes Betretungsverbot! Rund um die Gebäude der ehemaligen belgischen Kaserne, die an das Gelände der Generalmajor-Freiherr-von-Gersdorff-Kaserne an der Kommerner Straße grenzen, hängen knapp zehn dieser Schilder. Doch sie scheinen nicht jeden abzuschrecken. An zwei Stellen sind große Löcher in den grünen Maschendrahtzahn geschnitten worden.

"Ich habe schon mehrmals Jugendliche auf dem Gelände gesehen. Manche waren auch in den Gebäuden", sagte Ralf Küster, der regelmäßig mit seinem Hund an dem Gelände vorbeigeht. Der ehemalige Berufssoldat ergänzt: "Es gibt auch ein Video im Internet, das drei elfjährige Jungs zeigt, wie sie durch ein Loch im Zaun auf das Gelände kommen. Sie filmen sich auch in den Gebäuden. Dabei sind die doch einsturzgefährdet."

Auf dem Video seien außerdem zahlreiche Graffiti an den Wänden der Gebäude zu sehen. Dies deute daraufhin, dass sich Unbekannte schon öfter Zugang zum Gelände verschafft haben.

Seit dem 1. Januar 2013 ist die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima) die Eigentümerin der Liegenschaft. "Über die Vorgänge sind wir von der Polizei informiert worden. Wir haben den Objektmanager des zuständigen Bundeswehr-Dienstleistungszentrums unterrichtet und um Abhilfe gebeten", sagte Bima-Pressesprecher Guido Déus auf Anfrage dieser Zeitung. Passiert ist seitdem jedoch noch nichts. Die beiden Löcher im Zaun rund um das sieben Hektar große Gelände gibt es immer noch. Zwar ist die Bima die Eigentümerin der zum Teil abbruchreifen, zum Teil stark beschädigten Gebäude, doch einen konkreten Plan für die Zukunft gibt es laut Déus derzeit nicht. "Die Liegenschaft ist von der Bundeswehr nicht freigegeben worden. Das heißt, die Zukunft der Liegenschaft hängt von den Planungen der Bundeswehr ab", so der Pressesprecher.

1977 verließen die letzten belgischen Soldaten die Kaserne an der Kommerner Straße. Seitdem stehen die Gebäude im hinteren Teil der heutigen Gersdorff-Kaserne leer. 1997 fand auf den Offiziersgebäuden und Fahrzeughallen das große "Summer-Dance-Festival" statt. 8000 Fans jubelten damals unter anderem Justin Timberlake und der Boyband "N'Sync" oder auch Popstar Blümchen zu.