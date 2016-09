Husarenritt auf Mallorca

Daniel Aigner (ganz rechts) in der Verfolgergruppe seines Bruders Dominic.

Mallorca/Kommern (pp). Bereits nach rund 95 Kilometern zog Dominic Aigner die Aufmerksamkeit auf sich: Er setzte sich von der Führungsgruppe ab und bestritt das Rennen fortan als Solist. Über die enorme Strecke von über 220 Kilometer erarbeitete sich der Kommerner Radamateur zeitweilig einen Vorsprung von über einer halben Stunde und siegt am Ende souverän in der Zeit von 9:28:06 Stunden mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 32,92 Stundenkilometer.

Der Hobby-Radmarathon "Mallorca 312" ist eines der härtesten Radrennen für Amateure weltweit. Mehr als 1100 Starter begaben sich in diesem Jahr auf 312 Kilometer lange Strecke, bei der nicht weniger als 4548 Höhenmeter zu überwinden sind. "Das Staunen bei der Siegerehrung war groß. Selbst Pedro Delgado, spanischer Tour-de-France-Sieger von 1988, der die Ehrung durchführte, konnte sich vor Dominics Leistung nur verbeugen", war Teamsprecher Wilfried Oberauner nach der Rückkehr von der Insel immer noch begeistert von der Leistung seines Teamkollegen.

Dass auch der zweite Platz an die Familie Aigner ging, sorgte für zusätzliche Freude. Bruder Daniel Aigner setzte sich nach 9:51:53 Stunden (Durchschnitt 31,60 km/h) als Zweiter gegen den Spanier Jorge Alarcón durch. Dabei hatte Daniel Aigner auch noch großes Pech. Nach einem Hinterraddefekt musst er die Verfolgergruppe seines Bruders ziehen lassen. Nach erfolgreicher Reparatur konnte er aber aufschließen.

Abgerundet wurde das tolle Teamergebnis durch den 23. Platz des Enzeners Sven Zappe in der Zeit von 10:10:24 (Durchschnitt 30,64 km/h). Auch der 52 Jahre alte Kommerner Wilfried Oberauner konnte mit seiner Leistung mehr als zufrieden sein: Nach 11:16:25 Stunden (Durchschnitt 27,46 km/h) erreicht er als 159. das Ziel. "Das war das Beste, was ich bisher gefahren bin", freute sich Wilfried "Donner" Oberauner, der so zufrieden mit seiner Leistung war, dass er sich bei der letzten Verpflegungsstelle rund 35 Kilometer vor dem Ziel sogar ein großes Bier gönnte.

"Das Rennen auf Mallorca war bestens organisiert, alle Straßen einschließlich des kleinsten Feldweges waren abgesperrt. Ein absolutes Aushängeschild für eine solche Großveranstaltung", lobte Oberauner.

Drei weitere Starter gingen für das "Runners Point Team Euskirchen" bei der "kleinen Runde" über 167 Kilometer und 2534 Höhenmeter an den Start. Bester war dabei der Mechernicher Christian Dörfler als Sechster, der nach 4:57:50 Stunden (Durchschnitt 33,57 km/h) über die Ziellinie in Playa de Muro rollte. Das tolle Ergebnis der Familie Aigner machte dann Vater Gerd Aigner komplett, als er nach 5:44:46 Stunden (Durchschnitt 28,37 km/h) als 124. über die kleine Runde das Ziel erreichte.

Ganz herausragend war auch die Leistung der einzigen Frau im Team: Die Monika Oberauner erreichte das Ziel als 622. von mehr als 1700 Startern und war damit über die "kleine Strecke" nach 6:56:24 Stunden (Durchschnitt 23,44 km/h) die 43. Frau im Ziel. Nun planen alle schon für die Saison 2017.