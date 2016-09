Erschwerte Bedingungen für Fahrer und Zuschauer

Euskirchen (pd). Die 54. Auflage des vom MSC Euskirchen-Euenheim veranstalteten Motocross am 1. Mai auf der Rennstrecke am Billiger Wald war aufgrund der Regengüsse in der Nacht zuvor eine gehörige Schlammschlacht. Schon bei der Anreise hatten die Teams ihre Schwierigkeiten. "Wir mussten unseren Lastwagen von einem Traktor ins Fahrerlager ziehen lassen, sonst wären wir auf den völlig durchgeweichten Wiesen gar nicht voran gekommen", berichtete ein Fahrer von den Schwierigkeiten schon vor dem Start.

Aber so wie das Fahrerlager aussah, waren auch die Beschaffenheit der Strecke und der Zuschauerbereich. Die Strecke brauchte in diesem Jahr nicht bewässert zu werden, es war mehr als nass genug. Trotzdem wurde den Zuschauern spannender Motorsport in allen Klassen geboten.

In der Klasse Seitenwagen gab es das erwartet spannenden Duell zwischen den Teams Daniel Gölden/Mario Ilten vom MSC Wißkirchen und dem Team Frank und Leon Kehlenbach vom MSC Euskirchen-Euenheim. Nachdem Gölden/Ilten im Training die Bestzeit gesetzt hatte, zeigte der Vorsitzende des Ausrichters, Frank Kehlenbach, die deutlich besseren Starts. In beiden Läufe kam er mit seinem Sohn Leon als Erste nach den ersten Runden zurück. Aber Gölden/Ilten steckten nicht auf und arbeiteten sich Schritt für Schritt nach vorne und gewannen am Ende beide Läufe und damit auch die Tageswertung. "Es hat sehr viel Spaß gemacht. Die Starts waren beide schlecht. Die Aufholjagd war ausgesprochen anstrengend, denn die Bahn war sehr tief und durch den Regen sehr schwierig zu fahren. Vor allem beim Überrunden war es nicht einfach, weil wir durch die tiefen Spurrillen keine große Auswahl hatten an den langsameren Gespannen vorbei zu gehen ohne Meter zu verlieren", meinte der Doppelsieger Daniel Gölden nach dem zweiten Lauf.

In der Clubsportklasse landeten die Fahrer des MSC Euskirchen-Euenheim einen Doppelsieg. In beiden Läufen war es Domien Vermeiren der als Erster das schwarz-weiß karierte Tuch sah und sich damit den Tagessieg sicherte. Auf dem zweiten Platz landet Vereinskollege Dane Irmgartz. Das Podium wurde komplettiert vom Kaller Florian Scory der für den MSC Wißkirchen an den Start ging. Stark auch der Auftritt des Mechernichers Daniel Holst der in der Tageswertung auf einem guten sechsten Platz landete.

In der Klasse Jugend 85 ccm war es der Rösrather Ben Hess, der beide Läufe für sich entscheiden konnte und damit die Tageswertung holte. Ebenfalls einen Doppelsieg feiert der Mönchengladbacher Kevin Broders in der Quad-Klasse. Besonders schwierig hatten es die jüngsten Motocrosser in der Klasse Mini. Mit ihren kleinen Automatikmotorrädern fanden sie in den tiefen Spurrillen kaum eine richtige Linie. Am besten mit den widrigen Bedienungen kam der Willicher Philipp Garcke damit klar, der beide Läufe für sich entschied.

Nach dem letzten Rennen hatte dann auch das Deutsche Rote Kreuz Schwierigkeiten seinen Rettungswagen von der Rennstrecke abzuziehen. Erst mit dem vorangehangenen Quad und viel Manneskraft wurde das Fahrzeug aus dem Schlamm befreit.