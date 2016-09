Spatenstich für schnelles Internet

Bad Münstereifel (bp). Der Ausbau läuft: Die Telekom hat mit dem Ausbau von schnellen Internetanschlüssen in Bad Münstereifel begonnen. Dabei wird das Unternehmen rund fünf Kilometer Glasfaser verlegen und acht Multifunktionsgehäuse neu aufstellen oder mit modernster Technik ausstatten. Dadurch werden mehr als 1300 Haushalte in Bad Münstereifel, Iversheim und Eicherscheid bis Ende dieses Jahres Vectoring-fähig.

Das so genannte Vectoring ist ein Datenturbo auf dem VDSL-Netz. Im Vergleich zu einem bisherigen VDSL-Anschluss (Very Highspeed Digital Subscriber Line) verdoppelt sich das maximale Tempo beim Herunterladen auf bis zu 100 Megabit pro Sekunde (MBit/s). Beim Heraufladen vervierfacht sich das Tempo sogar auf bis zu 40 MBit/s. Das hilft beim Austausch von Dokumenten, Fotos und Videos über das Netz.

Das neue Netz wird so leistungsstark sein, dass Telefonieren, Surfen im Internet und Fernsehen gleichzeitig möglich sind. Aber das ist noch nicht alles: Die Telekom plant mit der Einführung von Super-Vectoring bereits den nächsten Entwicklungsschritt. Künftig können so die möglichen Bandbreiten auf bis zu 250 MBit/s gesteigert werden.

"Die Ansprüche der Bürgerinnen und Bürger an den Internet-Anschluss steigen zeitgemäß ständig", sagte Bürgermeisterin Sabine Preiser-Marian beim Ortstermin. "Deshalb freuen wir uns, dass Bad Münstereifel vom Ausbau-Programm der Telekom profitiert. So bleibt unser Stadtgebiet als Wohn- und Arbeitsplatz attraktiv und kann im Wettbewerb mit anderen Städten bestehen, wenn es um das Breitbandangebot als Voraussetzung für die zeitgemäße Kommunikation geht."

"Die Planungen sind abgeschlossen, jetzt wird gegraben", sagte Anja Oppermann, zuständige Regio-Managerin bei der Deutschen Telekom, zum Start der Bauarbeiten in Bad Münstereifel. "Wir werden die Beeinträchtigungen für die Anwohner so gering wie möglich halten. Wir gehen immer in überschaubaren Bauabschnitten voran."