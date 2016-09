Gemeinsame Nachwuchsförderung

Vettweiß/Zülpich (tor). Im Kulturhaus im Vettweißer Ortsteil Kelz wurde vor wenigen Tagen der Jugendförderverein (JFV) Bördeland Vettweiß aus der Taufe gehoben. Zur Gründungsversammlung kamen insgesamt 22 Vorstandsmitglieder der Vereine VfR Vettweiß, SV Kelz, SG Neffeltal, SG Voreifel und TBSV Füssenich/Geich zusammen. Dabei handelt es sich um die fünf Stammvereine des JFV Bördeland, der zukünftig den Spielbetrieb für die D- bis A-Junioren dieser Vereine organisiert. Der JFV Bördeland Vettweiß beabsichtigt ab der Spielzeit 2016/17 am Spielbetrieb im Fußballkreis Düren teilzunehmen. Die entsprechenden Vorbereitungen dazu laufen bereits. Dies bedarf jedoch noch der Zustimmung des Fußballkreises Düren sowie des Fußballverbandes Mittelrhein. Ebenso muss noch die Eintragung ins Vereinsregister erfolgen und die Mitgliedschaft im Landessportbund NRW beantragt werden.

Sobald diese Voraussetzungen geschaffen sind, dürfte der Teilnahme am Spielbetrieb jedoch nichts mehr im Wege stehen. Eine Vorstandsmannschaft hat der neue Verein bereits gebildet. Zum Vorsitzenden wurde Stephan Pawlowsky gewählt, dessen Stellvertreter ist Norbert Bonn. Als Geschäftsführer fungieren Christian Müller und Tobias Havers (Stellvertreter) und als Kassierer wurden Jürgen Stumm und Jürgen Baum (Stellvertreter) gewählt. Komplettiert wird die Führungsriege durch Torsten Hubin als Beisitzer.

Alle Vorstandsmitglieder wurden auf der Gründungsversammlung einstimmig in ihre Ämter gewählt und sind laut Vereinssatzung, die ebenfalls auf der Versammlung einstimmig verabschiedet wurde, für jeweils zwei Jahre im Amt. Zusätzlich zur Satzung wurde ein Kooperationsvertrag zwischen Stammvereinen und dem JFV verabschiedet, in welchem gemeinsame Ziele und die Zusammenarbeit der Vereine untereinander geregelt sind.

In der Premierensaison - also in der neuen Spielzeit - sollen von der D- bis zur B-Jugend jeweils zwei Teams an den Meisterschaftsspielen teilnehmen. Im Bereich der A-Jugend soll es eine Mannschaft sein. Da der JFV Bördeland im Fußballkreis Düren gemeldet werden soll, hätte das zur Folge dass der TBSV Füssenich-Geich mit seinen Jugendmannschaften nicht mehr zum Fußballkreis Euskirchen gehören wird.

Die Mannschaften des JFV sollen künftig in schwarz-weißen Trikots auflaufen. Insgesamt sind dem neuen Verein 14 Orte angegliedert und man rechnet mit jährlich 5000 Zuschauern insgesamt bei allen Spielen. Für Training und Spiel stehen dem JFV Bördeland sieben Rasenplätze, ein Kunstrasenplatz und drei Sporthallen zur Verfügung. Der Gemeindesportbund Vettweiß unterstützt die Vereinsgründung mit einem großzügigen Zuschuss.