Erfolgreiches Laufjahr

Euskirchen (bp). Im Rahmen seiner jährlichen Vereinsfeier nahm der Laufclub Euskirchen (LCE) jetzt auch die Ehrung seiner erfolgreichsten Athleten vor. Johanna Küpper war auch in der Wettkampfsaison 2015 wieder auf überregionaler Ebene erfolgreich. Bei Nordrheinmeisterschaften wurde sie Vizemeisterin über 800 Meter sowie Dritte über 1500 Meter, bei den Deutschen Crossmeisterschaften lief sie in einem starken Teilnehmerfeld auf einen beachtlichen 20. Rang.

Ein glänzendes Laufjahr 2015 lieferte auch Marco Müller ab. Er startete bei den Nordrhein-Hallenmeisterschaften mit einem dritten Platz über 3000 Meter in die Saison. Dem folgten der Kreismeistertitel über 800 Meter (1:58:9 Minuten), Rang 2 bei der LVN-10km-Straßenlaufmeisterschaft und zum Abschluss der Titelgewinn beim Nordrheincross in der Altersklasse U23, wo er sich anschließend noch die Silbermedaille auf der Männermittelstrecke erlief. Zusätzlich steigerte Müller noch mehrere persönliche Bestzeiten: 1500 Meter - 3:58:03 Minuten; 3000 Meter - 8:42:61 Minuten; 5000 Meter - 15:08:98 Minuten; 10.000 Meter - 32:37, Minuten.

Alleine 20 Podestränge erliefen sich die Senioren des LCE bei Nordrhein- und NRW-Meisterschaften. Hans Schäfer (Alterklasse M65, 10 Kilometer), Karl-Heinz Lorbach (M50, 400 Meter) und Alfons Schönenborn (M80, 400 Meter) holten sich jeweils einen Nordrheintitel in der Einzelwertung. Petra Krämer-Wolf, Sabine Wagner und Bianca Bielarz sicherten sich im Halbmarathon den NRW-Meistertitel in der Mannschaftswertung der Altersklasselasse W40/45. Die M60/65-Mannschaft des LCE in der Besetzung Hans Schäfer, Arnold und Walter Maczkiewicz wurde Nordhreinmeister über 10 Kilometer sowie Vizemeister bei der stark besetzten Nordrhein-Crossmeisterschaft.

Beim Eifelcup konnte der LCE seinen Gesamtsieg in der Männermannschaftswertung erfolgreich verteidigen. Erst im letzten Wertungslauf der Serie konnte dank der mannschaftlichen Geschlossenheit auch 2015 der erneute Triumph perfekt gemacht werden.