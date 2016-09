Führungsriege einstimmig bestätigt

Kreis Euskirchen/Gemünd (tor). Beim Kreistag des Kreises Euskirchen im Fußball-Verband Mittelrhein (FVM) im großen Kursaal in Gemünd konnte der Kreisvorsitzende Hubert Jung zahlreiche Ehrengäste und Gastredner begrüßen, darunter den Bundestagsabgeordneten Detlef Seif aus Weilerswist, den Euskirchener Landtagsabgeordneten Klaus Voussem und nicht zuletzt auch FVM-Präsident Alfred Vianden. Sport sei nicht nur gesund, sondern vermittle soziale Kompetenzen. Aggressionen würden abgebaut, Erfolge erzielt. Es müssten also Menschen am Rand der Gesellschaft in den Vereinen integriert werden, sagte Seif in seinem Grußwort. Auch Voussem erklärte, dass der Fußball viel zur erfolgreichen Integration, zum Aufbau und Erhalt der Gesundheit und besonders zur Persönlichkeitsentwicklung beitrage. Vianden sagte, dass die Fußballer politische und organisatorische Probleme nicht lösen könnten. Er appellierte aber an die Anwesenden, Flüchtlinge willkommen zu heißen und zu integrieren. Es müsse den Flüchtlingen die Möglichkeit geboten werden, die Gemeinschaft im Verein zu erleben.

Im Anschluss an die Grußworte ehrte der Kreisvorsitzende Jung verdiente Vereins- und Kreismitarbeiter mit der silbernen oder goldenen FVM-Verdienstnadel sowie silbernen und goldenen FVM-Ehrennadel. Der Kreisehrenamtsbeauftragte Heinz van Wersch stellte in diesem Zusammenhang heraus, dass es für ihn eine Freude sei, verdiente Mitarbeiter zu ehren. Mit der silberne Verdienstnadel wurde Doris Mager ausgezeichnet und mit der goldenen Verdienstnadel Manuel Plützer und Hans Geisler. Die silberne Ehrennadel erhielten Peter Bauer, Winand Bell, Wilfried Brackhagen, Karl Heinz Eckertz, Hans-Ferdy Esser, Eric Geschwind, Werner Kaspar, Norbert Kropp, Stephan Mager, Dietmar Nießen, Karl-Heinz Poensgen und Ralf Zingsheim. Und über die Auszeichnung mit der goldenen Ehrennadel durften sich Matthias Krings, Helmut Poensgen, Wilfried Ronig, Jürgen Schmitz, Peter Schmitz, Bernd Schwaab und Peter Wassong freuen.

Zum Schluss wurde auch der Kreisehrenamtsbeauftragte selbst geehrt: Heinz van Wersch wurde mit der DFB-Verdienstnadel ausgezeichnet. Außerdem stellte der Kreisverband den Antrag Heinz van Wersch zum Ehrenmitglied des Fußballkreises Euskirchen zu ernennen. Diesem Antrag stimmte die Versammlung einstimmig zu. Ebenso einstimmig votierten die anwesenden Vereinsvertreter für die Ernennung von Ewald Prinz zum Ehrenmitglied des Fußballkreises Euskirchen.

Als wichtigster Punkt stand die Neuwahl des Vorstandes auf der Tagesordnung. Als einziges Vorstandsmitglied stellte sich Heinz van Wersch, stellvertretender Kreisvorsitzender und Ehrenamtsbeauftragter, nicht mehr zur Wahl. Zu dessen Nachfolgerin wurde Doris Mager vom Kreisvorsitzenden vorgeschlagen und letztendlich auch einstimmig gewählt. Kreisfußballchef Hubert Jung wurde ebenso einstimmig in seinem Amt bestätigt wie Geschäftsführer Hans Geisler, Schatzmeister Egon Ronig, Peter Dierichsweiler (Vorsitzender Spielausschuss), Sonja Fuss (Beauftragte für Frauenfußball) und Rudi Sass (Beauftragter für Freizeit- und Breitensport). Außerdem wurden die Wahlen von Wilfried Ronig zum Vorsitzenden des Kreisjugendausschusses und Stephan Mager zum Vorsitzenden des Kreisschiedsrichterausschusses von der Versammlung bestätigt. Ebenso wurden der Vorsitzende der Kreisspruchkammer, Manuel Plützer sowie weitere sieben Beisitzer einstimmig gewählt.

In seinem Schlusswort kritisierte Hubert Jung das Verhalten vieler Vereinsverantwortlicher und Spieler gegenüber Schiedsrichtern und bezeichnete dieses als respektlos. Jung rief die Anwesenden zu einem respektvollen Miteinander auf. Zudem monierte er die - im Vergleich zu anderen Fußballkreisen - geringe Anzahl an Kunstrasenplätzen im Kreisgebiet. Es fehle zwar, so Jung, an finanziellen Mitteln der Kommunen, dennoch sehe er Handlungsbedarf und die Kommunen in der Pflicht.