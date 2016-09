Bad Münstereifel (bp). In der Kurstadt konnte kürzlich die Halfpipe an ihrem neuen Standort im Goldenen Tal zwischen Sportwelt Schäfer und "eifelbad" an die Skater übergeben werden. Alexander Kehle, der sich sehr für die Skater eingesetzt hatte, freute sich über den neuen Standort. Nachdem Mitarbeiter des Bauhofs die Fläche rund um die Halfpipe in den Wochen zuvor gepflastert hatten, kann die Anlage nun von den Jugendlichen genutzt werden.

Bürgermeisterin Sabine Preiser-Marian sagte bei der Übergabe, sie sei froh, dass den Jugendlichen wieder eine Skateranlage zur Verfügung gestellt werden konnte. Sie sei davon überzeugt, dass der neue Standort abseits vom Verkehr und der Wohnbebauung besser geeignet sei, als der vorherige.

Diese Sichtweise wird von der Skatergemeinschaft bestätigt. Nun suchen die Skater noch Sponsoren, um die Anlage zu erweitern und so die Attraktivität zu steigern. Bereits jetzt ist Alexander Kehle davon überzeugt, dass die Anlage zum Treffpunkt für die Jugend in Bad Münstereifel wird. Schließlich sei es ein kostenloses Angebot für die Jugend, wovon es heutzutage nicht mehr viele gebe.