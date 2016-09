Kleine Stadt mit großer Geschichte

Die Weilerswister Seniorengruppe mit Stadtführer Burke (im blauen Gehrock) am Kaiser-Wilhelm-Denkmal im Kurpark von Bad Ems. Es ist das einzig existierende Standbild von Wilhelm I:, das den Kaiser in Zivilkleidung darstellt.

Weilerswist/Bad Ems (bp). Auf die Spuren illustrer Persönlichkeiten der deutschen und europäischen Geschichte begab sich jetzt die Senioren-Union Weilerswist. 35 Mitglieder und Freunde der Senioren-Union reisten dazu bei freundlichem Frühlingswetter nach Bad Ems ins idyllische Lahntal.

Nach einem Mittagessen im historischen "Trierer Badhaus" - heute ein Restaurant - wurde die Gruppe von einem "Geheimrat" in Empfang genommen. Stadtführer Karl-Heinz Burke, der im Outfit eines hohen Beamten der Kaiserzeit erschien, begrüßte die Senioren aus Weilerswist in der "heimlichen Hauptstadt Europas im 19. Jahrhundert". "Hier", erläuterte der Stadtführer, "haben sich seinerzeit während der Sommermonate Könige und Fürsten, darunter auch der russische Zar ein Stelldichein gegeben." Zu den regelmäßigen Kurgästen zählten auch zahlreiche berühmte Komponisten, Sänger und andere Künstler, wie etwa Jacques Offenbach, Franz Liszt und Richard Wagner. Viele von ihnen suchten Linderung verschiedener Gebrechen in den heißen Solequellen, die schon in der Antike von den Römern entdeckt und genutzt wurden.

Zwei Jahrzehnte gehörte der preußische König und spätere deutsche Kaiser Wilhelm I. zu den prominenten Kurgästen. Er schrieb mit der "Emser Depesche" in dem kleinen Kurort an der Lahn Geschichte. Diese historische Begebenheit hatte Michael Maiworm, Vorstandsmitglied der Weilerswister Seniorenunion, der Gruppe bereits auf der Hinfahrt nach Bad Ems geschildert.

Das Stichwort "Emser Depesche", so erfuhren die Senioren, steht für einen diplomatischen Zwischenfall zwischen König Wilhelm I. und dem französischen Botschafter auf der Kurpromenade in Bad Ems, der zum Auslöser des deutsch-französischen Krieges 1870/71 wurde. Heute weist eine von der Seniorenunion Bad Ems gestiftete Gedenktafel auf der Kurpromenade auf das Ereignis hin.

An die großen Jahrzehnte von Bad Ems erinnern die in prachtvoller Bäderarchitektur errichteten Gebäude entlang der Kurpromenade. Über die einzelnen Gebäude wusste Stadtführer Burke viele Details und Anekdoten zu berichten. Aber auch heute, erfuhren die Weilerswister Senioren, ist Bad Ems ein viel besuchter Kurort. Das Städtchen an der Lahn verzeichnet pro Jahr rund 300.000 Übernachtungen. Hauptattraktion im Sommer ist ein großer Blumenkorso, der zahlreiche Besucher aus nah und fern anzieht.

Nach dem Rundgang durch die große Geschichte konnten die Weilerswister Senioren auf einer Schiffstour auf der Lahn einen Teil des schönen Flusstals noch etwas näher kennenlernen.

Die Rückfahrt nach Weilerswist gestaltete sich aufgrund eines großen Verkehrsstaus in Koblenz etwas mühsam. Dennoch werden die Teilnehmer die Tour nach Bad Ems als einen schönen und interessanten Tagesausflug in Erinnerung behalten.