Überraschende Auszeichnung

Verleihung der Ehrenbürgerrechte Nebraskas an Detlef Seif durch John A. Gale, Secretary of State of Nebraska (Minister, l.), und den Kongressabgeordneten Jeff Fortenberry (r.).

Weilerswist/Berlin/USA (bp). Da staunten die fünf Teilnehmer einer Bundestagsdelegation in die USA nicht schlecht: Allen Mitgliedern der Delegation, darunter der hiesige Bundestagsabgeordnete Detlef Seif (CDU), wurde von John A. Gale, einem Minister des US-Bundesstaates Nebraska, eine Urkunde über die Verleihung der Ehrenbürgerrechte des Bundesstaates überreicht.

Hintergrund der sechstägigen Delegationsreise unter der Leitung von Peer Steinbrück (SPD) war die Förderung der Beziehungen zwischen den USA und der Bundesrepublik Deutschland auf parlamentarischer Ebene. Schwerpunkte der sechstägigen Delegationsreise waren wirtschaftspolitische und sicherheitspolitische Themen. Die amerikanischen Gesprächspartner interessierten sich auch besonders für Fragestellungen zur Flüchtlingskrise in Europa und Deutschland.

Detlef Seif, der im EU-Ausschuss des Deutschen Bundestages für Asyl- und Migrationspolitik zuständig ist, konnte zudem auf dem Podium an einer Diskussion in der Howard University in Washington D.C. teilnehmen. Gemeinsam mit Stephan Mayer, dem innenpolitischen Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion stand Seif den überwiegend afroamerikanischen Lehrkräften und Studenten für eine intensive Diskussion zum Thema "Massenmigration und Flüchtlingskrise in Europa" zur Verfügung.

Detlef Seif: "Der Besuch des US-Strategiekommandos in Omaha/Nebraska und der Informationsaustausch über Cyber-Sicherheit mit General Stephen W. Wilson war für mich von besonderer Bedeutung, zumal sich mit dem IT-Zentrum bei der Bundeswehr in Euskirchen eine Einheit befindet, die sich exakt mit den gleichen Fragestellungen befasst."