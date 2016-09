Eine neue Partnerschaft besiegelt

Nettersheim/Rumänien (bp). Seit vielen Jahren unterhält der Verein "Rumänien Sunshine" Verbindungen zur Gemeinde Gura Ocnitei in Rumänien. Nun ist auch die Gemeinde Nettersheim eine partnerschaftliche Beziehung mit der Gemeinde Gura Ocnitei eingegangen. Im Rahmen eines Empfangs im Rathaus von Gura Ocnitei die besiegelten die Bürgermeister Wilfried Pracht und Ionite Sorin Vasile die neue Partnerschaft. Mit dabei: Winfried Dederichs, Reinhard Kirch, Werner Weber und Jürgen Kaufhold von "Rumänien Sunshine" sowie (als Dolmetscher) Horst-Karl Dengel, der Leiter des in Nettersheim ansässigen Regionalforstamtes Hocheifel-Zülpicher Börde. In kleiner gemütlicher Runde wurden abends die Beziehungen weiter vertieft.

Zuvor hatte die Delegation aus Nettersheim die deutsche Botschaft in Bukarest besucht und war dort mit offenen Armen empfangen worden. Bürgermeister Pracht erhielt die Zusage für jegliche Unterstützung, insbesondere bei der Bewältigung von EU-Projekten.

Nach Rumänien war die Abordnung aus Deutschland keineswegs mit leeren Händen gekommen. Dank der Bemühungen von Bürgermeister Pracht, dem Nettersheimer Gemeinderat, der Löschgruppe Nettersheim und nicht zuletzt des Vereins "Rumänien Sunshine" konnte ein ausgesondertes, aber komplett bestücktes und funktionstüchtiges Löschfahrzeug der Löschgruppe Nettersheim nach Rumänien überführt werden. Das 33 Jahre alte, aber gepflegte Löschfahrzeug wurde durch ein neues Hilfeleistungslöschfahrzeug ersetzt und verrichtet nun gute Dienste bei der Feuerwehr in Gura Ocnitei.

Die Überführung war allerdings nicht ganz ohne Zwischenfälle verlaufen. Nach zunächst reibungsloser Fahrt - trotz Regen, klirrender Kälte und Schneegestöber in Österreich und Ungarn - traten etwa 200 Kilometer vor dem Ziel unvorhergesehene Probleme nach dem Tanken auf. Eigene Bemühungen bei zehn Grad unter Null blieben erfolglos und zu allem Überfluss quittierte nach mehreren Startversuchen auch noch die Batterie ihren Dienst.

Die Wartezeit auf die angeforderte Hilfe im rundherum zugefrorenen Fahrzeug wurde zur Tortur. Zwar konnte vorübergehend mit einem Scheinwerfer und dem mitgeführten Stromgenerator eine erträgliche Temperatur im Fahrzeug erzeugt werden - allerdings nur solange der Generator noch mit Benzin versorgt werden konnte. Vier Stunden lang mussten Winfried Dederichs, Reinhard Kirch, Werner Weber und Jürgen Kaufhold auf die Feuerwehrleute aus Gura Ocnitei warten, die 200 Kilometer über die Karpaten anreisen mussten. Doch ein Ehepaar bot den frierenden Feuerwehrleuten aus Nettersheim freundlicherweise an, sich im Haus aufzuwärmen und kochte zu deren Überraschung sogar extra Krautwickel.

Als dann endlich die Kollegen aus Gura Ocnitei eintrafen, konnte das Fahrzeug mit Hilfe des mitgebrachten Startgerätes und einer eigenartigen Starttechnik, bei der einströmendes Butangas in der Luftzufuhr des Motors gezündet wurde, dann nach acht Stunden Wartezeit endlich gestartet und der Rest des beschwerlichen Weges werden.

In Gura Ocnitei erfolgte dann die offizielle Übergabe. Nettersheims Bürgermeister Wilfried Pracht übergab das Fahrzeug persönlich an seinen Amtskollegen Ionite Sorin Vasile und die dortige Feuerwehr.

Gleichzeitig konnte ein weiterer Hilfstransport, der zwischenzeitlich in Rumänien eingetroffen war, am Behindertenkinderheim in Adanca abgeladen und weitgehend an die Krankenhäuser Moreni und Targoviste sowie das Kinderheim Adanca und die Krankenstation verteilt werden. Beim Rundgang durch das Kinderheim Adanca und das Krankenhaus in Moreni, konnten Winfried Dederichs und sein Team mit Bürgermeister Pracht an die Kinder Schokolade verteilen und sich ein Bild von den bisher gelieferten Einrichtungsgegenständen von "Rumänien Sunshine" machen. Mit bewegten Eindrücken aus den Krankeneinrichtungen und positiven Eindrücken von Land und Leuten, trat die Delegation schließlich nach erfolgreicher Mission die Rückreise an.