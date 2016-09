Lernen mit moderner Computertechnik

Lauter strahlende Gesichter gab es bei der Übergabe des neuen PC-Raums an der Realschule Bad Münstereifel.

Bad Münstereifel (bp). Uwe Haunschild, Vorsitzende des Fördervereins der Realschule Bad Münstereifel, konnte nun offiziell den neu eingerichteten PC-Raum an Fachlehrer Peter Kesternich. Im so genannten "Kleinen PC-Raum" wird vorwiegend das Jahrbuch der Schule in Eigenredaktion erstellt.

Alle zehn Arbeitsstationen mit Flachbildschirmen wurden mit aktueller Software und einem Internetzugang eingerichtet, so dass auch andere Lerngruppen davon profitieren. Der Lehrerrechner ist mit einem leistungsfähigen Grafikprogramm ausgestattet. Damit ist gewährleistet, dass das Jahrbuch "druckreif" an die Druckerei geliefert werden kann. Ein Multifunktionsgerät mit Scanner und Drucker ergänzt die Einrichtung.

Mit einer Investition von rund 11.000 Euro trägt der Förderverein der Realschule dazu bei, dass die Schülerinnen und Schüler mit moderner Computertechnik lernen. Als "Redakteure" des eigenen Jahrbuches werden sie motiviert, ihre Schule aus Schülersicht zu dokumentieren und das Schülerleben und -erleben ihrer Lehrerinnen und Lehrer über das Schuljahr zu begleiten.

Peter Kesternich und der Schulleiter Burghard von zur Mühlen bedankten sich herzlich im Namen der gesamten Schule bei den Mitgliedern des Fördervereins.